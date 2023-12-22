Нет слов, одни буквы. Алфавит 2023 года по версии «Вечерних ведомостей»

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об убийстве студентки.



В Мордовии подполковник полиции разглашение гостайны.



На Кубани сотрудница полиции смертельное ДТП с ребенком.



Во Владивостоке два оперуполномоченных угрозыска, избившие задержанного с применением спецсредств,



В Орле такая же история: двое полицейских избили задержанного в отделе и сломали ему руку, и тоже



В Уфе полицейский, обвиняемый в истязании жены и детей,



Суд в Самаре наказал шестерых полицейских за фальсификации уголовных дел на срок от четырех до шести лет, но потом решил



В Забайкалье четыре года колонии застрелил человека.



И несмотря на такое гуманное отношение к сотрудникам правопорядка, в Сургуте полицейский, обвиняемый в избиении задержанных, из зала суда В Кемерово пять сотрудников правоохранительных органов получили условные сроки по резонансному делустудентки.В Мордовии подполковник полиции получил два года условно заНа Кубани сотрудница полиции получила два с половиной года колонии-поселения заВо Владивостоке два оперуполномоченных угрозыска, получили всего три и три с половиной года общего режима.В Орле такая же история: двое полицейских, и тоже получили по три года общего режима.В Уфе полицейский, обвиняемый в получил всего три года и восемь месяцев колонии.Суд в Самаре наказал шестерых полицейских зана срок от четырех до шести лет, но потом решил снизить эти сроки.В Забайкалье четыре года колонии получил полицейский, который споткнулся иИ несмотря на такое гуманное отношение к сотрудникам правопорядка, в Сургуте полицейский, обвиняемый в, из зала суда сбежал

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Сова



Молодой барнаульский лось регулярно приходил к местному аэропорту гулять и



Крупный медведь в центре Костромы



Бурый медвежонок-альбинос был



Кот два дня



А собака с пасеки Бобры помогают добровольцам тушить торфяники на древних болотах.Сова прилетела в центр Екатеринбурга пообедать, а фламинго залетел в Пермский край в конце морозного ноября неизвестно зачем.Молодой барнаульский лось регулярно приходил к местному аэропорту гулять и любоваться самолетами.Крупный медведь в центре Костромы забрался на дерево высотой с пятиэтажку.Бурый медвежонок-альбинос был обнаружен в башкирском лесу.Кот два дня просидел на опоре ЛЭП в Туве (бедняга) и был спасен энергетиками.А собака с пасеки спасла заблудившегося в Приамурье мальчика от диких зверей.

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Красную книгу

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Шаурма: во Владимире отравились 107 человек, в Иркутской области — 101, в Москве — 32, в Магнитогорске — 25, в Курской области — 22 (с одним летальным исходом).



Шпинатная вафля с яйцом из службы доставки: более 170 человек в Петербурге.



Наборы с едой для правильного питания: более 70 человек в Ростове-на-Дону.



Питьевая вода: более 150 человек в Карачаево-Черкесской республике (из-за изношенных сетей и фекальных стоков), более 40 человек в Хакасии.



Какая-то еда в кафе на территории строящегося аэропорта: более 40 строителей на Камчатке.



Мясо медведя: 23 человека в Забайкалье.

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В Казани водители и погрузчики мусоровозов



В Махачкале жители



Власти Башкирии после протестов жителей



В Бурятии пожарные записали видеообращение к правительству РФ с



Жители красноярской деревни



В Йошкар-Оле после массового протеста жителей власти



Жители Воронежа В Волгограде проводники устроили забастовку из-за низких зарплат, нехватки сотрудников и переработок.В Казани водители и погрузчики мусоровозов провели забастовку из-за низкой зарплаты.В Махачкале жители перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества. Электроснабжение вскоре восстановили.Власти Башкирии после протестов жителей решили не разрабатывать хребет Ирандык. Также жители Уфы протестовали против застройки археологического памятника и требовали открыть музей. А еще жители башкирского села на сходе отправили главу в отставку и там же, на месте, выбрали нового.В Бурятии пожарные записали видеообращение к правительству РФ с требованием обратить внимание на низкие зарплаты.Жители красноярской деревни протестовали против закрытия единственной школы.В Йошкар-Оле после массового протеста жителей власти отказались от застройки частного сектора.Жители Воронежа перекрыли дорогу в знак протеста против перекрытия другой дороги.

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В Омской области бабушка



Новосибирские ученые разработали каталитическое церковное кадило и решили его



Предприимчивые товарищи в Кемеровской области



А жительница башкирской деревни вылепила из снега… Нет, не членовик, а дорожный патруль — машину и инспектора. И На Кубани мужчина ездил по станице в ванне на колесах и с двигателем от скутера (на водителя составили протокол, так как у него не было прав, он был пьян и отказался от освидетельствования).В Омской области бабушка прокатила губернатора по сгоревшей деревне.Новосибирские ученые разработали каталитическое церковное кадило и решили его запатентовать Предприимчивые товарищи в Кемеровской области организовали продажу мяса и колбасы прямо в больнице, у регистратуры.А жительница башкирской деревни вылепила из снега… Нет, не членовик, а дорожный патруль — машину и инспектора. И получила благодарность от ГИБДД за профилактику пьяной езды.

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Аля Трынова, Анна Андреева © Вечерние ведомости