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Нет слов, одни буквы. Алфавит 2023 года по версии «Вечерних ведомостей»
Наш весёлый, абсурдный, местами трагичный обзор уходящего года
Рисунок: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
О событиях, явлениях, настроениях, потрясениях и немного о надеждах России-2023 — по буквам.
А — аборты. Чиновники считают, что запреты абортов, в том числе в частных клиниках, помогут решить проблемы демографии. Несколько регионов ввели штрафы за «склонение» к искусственному прерыванию беременности. На федеральном уровне единой позиции власти пока не выработали.
А — агрессия. В России 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, заявили, что пытались таким образом защититься от агрессии. А один депутат Госдумы считает, что в России «слишком агрессивное» общество, поэтому всем не мешало бы пройти соответствующее тестирование.
А — «Аигел». Российская группа с песней «Пыяла» на татарском языке возглавила мировой рейтинг Shazam и попала во многие другие музыкальные топы.
А — алопеция. Новосибирские дерматологи диагностировали ее… у Моны Лизы.
Б — брянская гимназия №5, в которой произошла стрельба. Погибли двое детей, включая саму стрелявшую. Она покончила с собой. После этого в Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «травля». По данным соцопросов, в России каждый пятый школьник сталкивается с травлей.
Б — беспилотники. Новости об атаках дронов, кажется, перестали удивлять российского обывателя. Но самой удивительной (в том числе по реакции властей) была атака беспилотников на Кремль, которая произошла в ночь на 3 мая. Никто не пострадал. Теперь в колледжах будут готовить «операторов БПЛА».
Б — билет в бедность. Так один из депутатов Госдумы назвал рождение ребёнка для среднестатистической российской семьи. А второй ребёнок, по его мнению, — билет в нищету.
Б — благодарность за службу. В Липецкой области жилое здание продали вместе с жильцами — ветеранами и пенсионерами МВД.
Б — ботинок. Заплесневелый ботинок, брошенный в мэра Углегорска из-за плохих условий жилья, не помог местной жительнице: ей дали квартиру в еще более аварийном доме.
Б — БМП как символ. Боевую машину пехоты торжественно установили в красноярском поселке на месте бывшего детского сада. И вместо обещанной детской площадки, говорят жители.
В — «Вечерние ведомости» (мы). В этом году мы поставили рекорд по сумме штрафов за так называемую дискредитацию ВС. В декабре мы провели аукцион в поддержку издания, на котором очень много классных, хороших, известных и не очень людей помогли нам собрать часть средств на оплату штрафов (тут сердечки).
В — валенки. В России в разы вырос спрос на эту обувь. Продажи за последние месяцы выросли на 373%. Средняя цена — чуть более 1300 рублей за пару.
В — вера. Каждый пятый россиянин верит в пользу гомеопатии. Каждый третий — в то, что в ближайшие 50 лет может произойти «восстание машин». Половина россиян (49%) верит в существование мирового правительства, а больше половины (56%) жителей России верят в ангелов.
В — вспышка. В середине декабря на Солнце произошла самая мощная за последние шесть лет вспышка. Держимся.
Г — государственная измена. В этом году Госдума приняла законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену, ст. 275 УК РФ (ранее было до 20 лет лишения свободы). Правозащитники подсчитали, что с начала года в суды поступило 63 уголовных дела по этой статье. По их словам, это исторический максимум.
Г — государственная идеология. То, что по мнению главы СКР Бастрыкина, должно быть закреплено в Конституции РФ.
Г — гуманное правосудие. В некоторых случаях суды в уходящем году демонстрировали истинное великодушие и человеколюбие.
Где самые гуманные в мире суды:
К слову, в этом году Госдума приняла закон, который смягчает наказания для полицейских — закон исключает из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Такие дела…
Д — донос (анонимный, авторский, а также публичный). Социально-исторический атавизм, как правило, поощряемый определенными структурами. Один из многих признаков генетического вырождения, на наш взгляд. По доносу, например, на семь лет была осуждена художница из Петербурга Саша Скочиленко. Ее судили по статье о военных «фейках» за размещение пацифистских надписей вместо нескольких ценников в магазине.
Д — Дагестан, массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы. Сотни людей прорвались в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса из Тель-Авива, искали евреев и граждан Израиля, проверяли паспорта и выкрикивали антисемитские лозунги. Во время беспорядков пострадали десятки людей, более 60-ти были задержаны. Позже муфтий Татарстана призвал «проявить снисхождение» к участникам беспорядков (см. Г — гуманное правосудие).
Д — долг, долговая яма. Долг россиян перед микрофинансовыми организациями вырос до рекордных 350 млрд рублей. При этом ставки доходят до 292% годовых. Около 18% трудоспособных россиян на выплаты по различным кредитам тратят более половины своего ежемесячного дохода.
А сумма долгов россиян за ЖКУ выросла до 833 млрд рублей.
Д — Договор об обычных вооружённых силах в Европе. ДОВСЕ — всё. Россия окончательно вышла из этого Договора. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — тоже всё.
Д — дрова. Жители регионов жалуются, что дрова подорожали. Генпрокуратура проверяет.
Д — душнила. Это вы, если переживаете, что понятия к каждой букве выстроены не по алфавиту.
Е — Екатеринбург. Просто потому, что мы очень любим наш город и не дадим его обижать (см. Т — тестикулы).
Ё — ёлки. 84-летнюю 25-метровую красавицу зачем-то срубили в подмосковном Щелково и установили на Соборной площади Кремля. По словам властей, это «уже 24-й спил». Кстати, в Вашингтоне новогодняя ёлка возле Белого дома решила упасть. Может быть, из солидарности. А почти год назад, в январе, в нескольких регионах России за одни сутки упали сразу четыре городские ёлки. Похоже на массовый протест зелёных (см. П — протесты).
Мы считаем, что рубить живые деревья на потеху публике, — это преступление против природы.
Ж — *опа как один из индикаторов состояния российской экономики (по экспертному мнению бывшего министра экономики Андрея Нечаева). «Не то плохо, что мы в *опе, а что мы решили в ней обустраиваться. Вот, решили обои поклеить», — сказал Нечаев на финансовом форуме в Екатеринбурге.
Ж — животные, которые нас удивили. Бобры, фламинго, медвежонок-альбинос и другие друзья человека — в подборке ниже.
Ж — железный занавес. Акт второй анонсируют театральные критики.
З — запретить. Самое популярное слово, которое в уходящем году произносили депутаты и сенаторы.
Что предлагали запретить:
аборты (см. выше), вейпы, рекламу энергетиков и фастфуда, электросамокаты, жестокие видеоигры, алкогольное мороженое, WhatsApp, феминизм, оскорбительные названия населенных пунктов (Шалава, Попки, Лох и много других ярких топонимов), доступ в интернет для детей, называть мальчиков женскими именами, VPN-сервисы, Рудольфа Нуреева, сбор кедровых орехов, иностранные вывески, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», телефоны в школах (их все-таки запретили).
И — иностранный агент. В этом году в реестр включили 226 организаций и физлиц, следует из списка Минюста. Для сравнения, в 2022 году в реестр включили 187 физлиц и организаций, в 2021 году — 109.
И — извне. Место, в котором организуют самые разные акции протеста, недовольства, беспорядки, погромы и прочие излишества, чтобы повлиять на внутреннюю политику самых разных стран. Пример употребления: «Беспорядки в Пицунде организованы извне».
И — исключить. Тоже очень популярное слово наравне с «запретить». Например, 63% россиян поддерживают исключение Пушкина и Гоголя из ЕГЭ, а депутаты ГД предложили исключить из школьной программы английский язык. В Саратовской области депутата исключили из «Единой России» после слов о Путине и кофе, а в Нижневартовске из этой же партии исключили мужчину, который устроил стрельбу и удерживал в квартире своего маленького сына.
И — импорт, который мы заслужили. Из ЮАР в Россию хотят импортировать бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов, а также поставлять «эмбрионы овец».
И — игрушки национально ориентированные. Такие нужны России, считает спикер Совфеда Матвиенко. Примеров употребления пока нет.
Й — йо-хо-хо. Воронежский Минкульт рекомендовал местному изданию заменить Санта Клауса, изображенного на главной странице, на Деда Мороза. В ведомство пожаловался местный житель и спросил, почему издание изобразило «не русского Деда Мороза». Санта Клаус, по его мнению, пропагандирует некие западные ценности (нечто противоположное отечественным, см. Ц — ценности).
Й — йогурт отечественный, который может стать дефицитным из-за нехватки загустителей.
К — Конституция. Основной закон страны, который был принят ровно 30 лет назад. Сегодня почти каждый пятый россиянин (18%) ничего не знает о содержании Конституции. Но туда всё время хотят ещё что-нибудь добавить (см. Г — государственная идеология).
К — корь. Заболеваемость корью в России выросла за год в 288 раз. Такое количество зараженных — рекорд с 2015 года.
К — кадровый голод. Дефицит кадров затронул практически все сферы. В сельском хозяйстве не хватает 200 тысяч человек (из-за низких зарплат), в МВД заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников (только за один летний месяц из органов почему-то уволились пять тысяч сотрудников), в сфере IT — «жуткий дефицит». В РЖД дефицит кадров хотят восполнять за счет иностранцев и осужденных.
В ЦБ РФ признали, что нехватка рабочей силы — главная проблема экономики в стране.
К — книги, которые становятся запретными из-за своих неудобных авторов (см. Э — экстремизм). В целом в России число книжных магазинов сократилось на треть за четыре года.
Л — ЛГБТ*, «международное общественное движение». Признано экстремистской организацией и запрещено в РФ 30 ноября 2023 года.
Л — «Луна-25», космический аппарат, который должен был стать продолжением советской лунной программы («Луна-24» была запущена в далеком 1976 году). Однако миссия провалилась. Из-за нештатной ситуации аппарат разбился о поверхность Луны. Опять 25.
Л — лесные пожары. Серия мощных лесных пожаров началась весной и охватила около 70 регионов страны. Ситуацию усугубляла аномально жаркая погода. По данным из открытых источников, погибли 29 человек. Нанесен непоправимый урон населенным пунктам, инфраструктуре и жилым домам. Не шутите с огнем.
Л — любовь к родине. На патриотическое воспитание в РФ потратили вдвое больше, чем планировали. Мы в редакции убеждены, что любовь к родине не продается и не покупается.
Л — лапта как спортивная скрепа. В Минпросвещения для российских школ утвердили образовательный модуль по этой игре (а Пушкина и английский язык из школ хотят исключить, см. букву И).
Л — «Лебединое озеро». Балет, который остается одним из самых любимых у россиян. Как утверждают наши источники, многие граждане очень хотели бы посмотреть его в прайм-тайм, как в старые добрые времена.
М — моралисты, воинствующие моралисты. Те, кто пропагандируют духовно-нравственные ценности (см. Ц — ценности), но тоже пока не знают, что это такое.
М — мыслепреступление. Невидимая, но активно применяемая в судах статья УК и КоАП (статья, которую также нельзя произносить вслух).
М — малолетние в полиции. В Москве полиция пришла с проверкой в частный детский сад и увезла на УАЗах семерых воспитанников. Дети, по словам родителей, провели в отделении большую часть дня. Самому младшему — один год и восемь месяцев.
М — «Мистер Сидр». От отравления сидром в регионах России погибли 46 человек, более 60-ти пострадали. Спирт для смертельного напитка был похищен со склада самарского МВД при участии сотрудника полиции.
Н — независимая пресса в России. Вид находится на грани исчезновения, нуждается в особой охране. Занесен в
Красную книгу черный список.
Н — нужда. 45% россиян заявили, что им не хватает зарплаты на основные нужды. Два года назад таких было 25%.
Н — незаконное имущество. У чиновников в РФ изъяли незаконное имущество на 130 млрд рублей, говорят в Генпрокуратуре.
Н — нежелательная организация. Без ссылок и примеров, так как они нежелательны.
Н — ноунейм. Госдума, несмотря на критику, приняла закон о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов.
Н — незнание. Незнание — сила (см. О — Оруэлл).
О — Оруэлл. Он предупреждал…
О — отмена артистов за их политические взгляды, высказанные на разных площадках, а также за их «моральные ценности» (продемонстрированные на так называемой «полуголой» вечеринке в конце года).
О — оскорбление чувств женщин. Такой законопроект готовят в Госдуме на фоне самых разных предложений о том, как в стране повысить рождаемость.
О — отказ в пределах разумного. Суд во Владивостоке отказал в сносе памятника Солженицыну. Один житель Тынды посчитал, что Солженицын — «спорная фигура в современной России». А Ярославский областной суд отказался заменять слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» русскими аналогами.
О — отравления. Чем травились россияне в уходящем году. Не для слабонервных — подборка ниже.
П — протесты в России. Их было немного, но тем заметнее они оказались.
Забастовки и акции протеста массовые...
...и одиночный протест. Новосибирский депутат вернул правительству региона все награды, благодарственные письма, знаки отличия и грамоты. Так председатель сельского совета депутатов выразил протест против планов местной власти построить мусорный полигон и поддержал жителей.
П — президентские выборы, начало выдвижения. Как утверждают в ЦИК, более 30 человек заявили о намерении претендовать на пост президента. О решении баллотироваться в ноябре объявила Екатерина Дунцова, журналист, юрист, многодетная мама из Ржева. Однако ЦИК отказал ей в регистрации инициативной группы. Екатерина обратилась в Верховный Суд, однако он утвердил решение Центризбиркома о недопуске к выборам. Теперь Дунцова хочет создать свою партию. Большое интервью с ней можно почитать здесь.
П — противозачаточные таблетки. В этом году зафиксированы их рекордные продажи в России.
Р — рубль, на котором пока не поставили крест. Банк России остановил выпуск банкноты в 1000 рублей, чтобы доработать дизайн. Потому что купюру раскритиковали в РПЦ: на ней изображена башня с полумесяцем, но на здании бывшей церкви нет креста.
Р — разрешить. Редкое для депутатов Госдумы слово (сравни с З — запретить). Например, Госдума разрешила сплошные рубки на Байкальской природной территории. А еще депутаты от «ЕР» своим законопроектом хотели разрешить осужденным за тяжкие преступления быть учителями, воспитателями и тренерами. Но законопроект не разрешили.
Р — Россия-Святосия-Святороссия. Такое имя дали новорожденной девочке в Татарстане. А брата девочки родители назвали Природой.
С — «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сериал о молодежных группировках Казани, наделавший много шума. В том числе из-за повышенного внимания властей, много раз предлагавших проверить и даже запретить сериал, кино взлетело на вершину популярности.
С — Сталин. Памятник Сталину установили в Кировской области. В детском парке. Зачем он детям — непонятно, ведь Сталина чаще всего одобряют мужчины старше 60 лет (и без высшего образования). Другое исследование показало, что Сталин возглавил рейтинг личностей, с которыми хотели бы пообщаться россияне. Хотя вот в Псковской области после открытия памятника Сталину возмутилась местная епархия и объявила о «служебной проверке». Один из священников на открытии заявил, что «благодаря массовым репрессиям священнослужителей в сталинские годы теперь есть множество новомучеников».
С — стресс. Стресс и выгорание стали для россиян самыми частыми причинами для увольнения и смены работы.
С — стриптиз-клуб. В Петербурге в стриптиз-клубе провели выездное заседание суда, а во Владивостоке за разбойное нападение на стриптиз-клуб задержали сотрудников ФСИН.
С — свобода. Свобода — это рабство (см. О — Оруэлл).
Т — термоядерный взрыв над Сибирью. По словам одной представительницы госТВ, если такое случится, «то ничего не будет на Земле — ничего такого страшного». Страшное наступило уже после этих слов, когда соцсети и мессенджеры накрыла волна гнева и проклятий.
Т — теневая занятость. Почти 664 тысячи россиян заняты в теневом секторе экономики.
Т — тыквенный спас, который решили провести в ижевской школе вместе Хэллоуина. Инициативу подхватили и в других регионах, а где-то просто запретили отмечать Хэллоуин даже под видом «спаса».
Т — тестикулы золотые, которые возмутили жителей Екатеринбурга. Скульптуру льва с золотыми гривой и такими же тестикулами установили в центре города в одну из октябрьских ночей. Но после петиции, которую запустили негодующие горожане, скульптуру с улицы убрали. Вместе с тестикулами. (Намек для тех, кто не знает, что это такое: см. Я — яйца).
У — «уничтожить» тех, которые не поддерживают политику госвласти. По мнению депутата ГД генерал-лейтенанта Гурулева, нынешнюю власть поддерживают 80% населения, а остальные, «вся эта гниль, которая осталась, — она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена». Слова депутата, произнесенные в прямом эфире на госканале, просили проверить на экстремизм и разжигание ненависти, однако правоохранительные органы нарушений не выявили. 27 декабря зампредседателя партии «Яблоко» Вишневский подал в суд на МВД и прокуратуру.
У — уроки труда. Возвращаются в школы как обязательный предмет.
У — учителя математики и русского языка. Именно их больше всего не хватает в российских школах.
У — удивление. Путин заявил, что его удивили низкие зарплаты в космической отрасли (см. Л — «Луна-25»).
У — устал. Мэр томского города устал от жалоб на грязь и пообещал уволиться, если за это проголосуют жители. Запустил опрос, вызвал федеральный ажиотаж и передумал уходить.
Ф — фейки. По данным правозащитников, число приговоров по статье о «военных фейках» в 2023 году выросло на треть.
Ф — фельдшер ФАПа в Омской области, которая уволилась после того, как местный министр здравоохранения предложил ей ходить в туалет к соседям (так как в единственном деревенском ФАПе нет санузла). Впрочем, министра через пару месяцев тоже отправили в отставку.
Ф — физраствор как панацея. В Нижегородской области пациентам с онкологией вводили физраствор вместо лекарств. Лайфхак.
Ф — флюорографический автобус. Жителям Чувашии из-за поломки медоборудования приходится делать флюорографию в автобусе. Впрочем, чиновники называют это «мобильный флюорографический кабинет».
Х — ханжество. Одна из основ, на которой держатся самые разные законодательные предложения и в соответствии с которой применяют самые разные нормативные акты.
Примеры-скороговорки:
Бездетный депутат продвигает многодетность, репродуктивную диспансеризацию и экстракорпоральное оплодотворение для улучшения демографии и увеличения народонаселения.
Диктор на госканале дискредитировал, дискредитировал, да на штраф не надискредитировал, а другим диктовал не дестабилизировать и не дискредитировать.
Отдел по борьбе с коррупцией подкараулил коррупционера и поймал на коррупции прямо в антикоррупционном отделе.
Полковник полиции поехал в рейд против пьяных перевозчиков, перебрал с портвейном и протаранил Porsche.
Неженатый веселится, призывает всех жениться.
Депутат-патриот переписал активы на партнершу и призвал предпенсионеров поднакопить к пенсии.
Патриотический портал для перспективной программы разрабатывали на непатриотичном оборудовании с пиратскими программным обеспечением.
Ц — ценности. Традиционные, духовно-нравственные, семейные. Все об этом говорят, но никто не понимает, что это такое и как их можно соблюдать. Например, по мнению Минкульта, российским духовно-нравственным ценностям не соответствуют фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Очевидно, это антипример. Но что тогда пример?
Ц — цензура. То, что запрещено Конституцией, но разрешено одним екатеринбургским должностным лицом полиции и «должно соблюдаться», по его мнению.
Ц — Цой. Жив и ждет перемен. Банк России, пока он ждет, выпустил в обращение памятную монету с изображением легенды.
Ч — чушпан (разг., сленг). Тот, кто не в группировке с пацанами и кого всячески презирают. Слово стало популярным после сериала (см. С — «Слово пацана»). Возможно применение в дипломатии в связи с ротацией в международных организациях, а также делением стран на «дружественные» и нет, прогнозируют лингвисты.
Ч — членовик (он же снегодик). Серия народных снежных скульптур в Екатеринбурге, вылепленных в виде мужского детородного органа. Этот никем не объявленный флэшмоб напугал мэрию, заставил коммунальщиков поработать сверхурочно, но зато всех позабавил.
Ч — чудаки, которые нас удивили. Катались в ванне без прав, продавали колбасу в больнице, лепили патрули и изобретали каталитическое кадило.
Ч — чёрное. Чёрное — это белое (см. О — Оруэлл).
Ш — шпионаж. По данным правозащитников, число дел по ст. 276 УК в этом году резко возросло (также, как и количество дел по статье о госизмене). Одно из самых громких — арест корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича. В конце марта журналист был задержан в Екатеринбурге. Его подозревают в сборе сведений, которые якобы имеют отношение к гостайне.
Ш — штрафы, много штрафов! За дискредитацию ВС (уже привычные), за склонение к абортам (недавно введенные), за отсутствие плашки иноагента, за плевки (выраженное плевание в общественном месте), за неявку в военкомат, за фальсификации на выборах, за пропаганду в комиксах и фильмах ЛГБТ* (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).
Местами удивительные: например, штраф и освобождение в зале суда вместо пяти с половиной лет тюрьмы по делу об «оправдании терроризма» или, например, штраф в 20 тысяч рублей за «разжигание вражды и ненависти по отношению к политической партии "Единая Россия"».
Щ — щедрость. Россия списала африканским странам долги на общую сумму около $23 млрд, заявил Путин.
А в Хакасии сотрудники детского интерната перевели 100 тысяч мошеннику, который представился чиновником и попросил их «накрыть стол» для проверяющей комиссии из генпрокуратуры. Эта многогранная история очень порадовала местных полицейских.
Щ — щекотка. На 23-летнюю жительницу Самары возбудили уголовное дело после того, как она на видео «пощекотала» монумент «Родина-мать» на Мамаевом кургане. Щекотливая ситуация.
Ъ, Ы, Ь — единственные три буквы, которыми можно наиболее ёмко выразить всё происходящее в России и мире.
Э — эзотерика. В России вырос спрос на гадания, тарологов и нумерологов. А в Госдуме хотят защитить права пользователей «оккультно-магических услуг». Кроме того, почти четверть (24%) представителей малого и среднего бизнеса в России считают полезными эзотерические практики при принятии бизнес-решений. (см. Ж — об экономической ситуации в стране).
Э — эскалация. Сегодня в мире насчитывается 55 вооруженных конфликтов, заявили в конце года в ООН. По данным организации, это максимальное число со времен Второй мировой войны. Другая организация, британский Международный институт стратегических исследований, подсчитала, что в этом году по всему миру произошло не менее 183 региональных конфликтов.
Э — экстремизм. Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга продолжает пополняться. Так, в декабре в перечень попал известный писатель Борис Акунин. Магазины отказались продавать его книги, а в издательствах прошли обыски. А еще РАНХиГС начал подготовку специалистов, которые будут выявлять экстремизм в интернете (так называемых «медиаполицейских»).
Ю — Юрий Юлианович Шевчук. Лидер группы «ДДТ» попал в топ-3 музыкантов, которые вызывают у россиян чувство гордости (по версии ВЦИОМ). По нашей версии — всегда первый.
Ю — «юридически некорректная» норма. Так в Совете Федерации назвали поправку, которая запрещает юридическую помощь в военкоматах при подаче жалоб. Сенаторы признали, что норма противоречит Конституции. Но всё равно её одобрили.
Я — яйца. Выросли в цене в среднем на 40%, и это только по официальной статистике. В регионах вводят ограничения на продажу в одни руки и продают яйца поштучно. Федеральные власти объясняют взлет цен выросшим спросом, ФАС заводит дела на производителей, «дружественные» страны предлагают подкатить к России свои продукты этой категории.
А фаршированные яйца — пожалуй, главный деликатес на новогоднем столе уходящего 2023-го.
От редакции. Этот год стремительно отступает. Было много разного. Давайте надеяться и верить в то, что всё будет хорошо. По буквам: х-о-р-о-ш-о. Ваши «Вечерние ведомости».
А — аборты. Чиновники считают, что запреты абортов, в том числе в частных клиниках, помогут решить проблемы демографии. Несколько регионов ввели штрафы за «склонение» к искусственному прерыванию беременности. На федеральном уровне единой позиции власти пока не выработали.
А — агрессия. В России 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, заявили, что пытались таким образом защититься от агрессии. А один депутат Госдумы считает, что в России «слишком агрессивное» общество, поэтому всем не мешало бы пройти соответствующее тестирование.
А — «Аигел». Российская группа с песней «Пыяла» на татарском языке возглавила мировой рейтинг Shazam и попала во многие другие музыкальные топы.
А — алопеция. Новосибирские дерматологи диагностировали ее… у Моны Лизы.
Б — брянская гимназия №5, в которой произошла стрельба. Погибли двое детей, включая саму стрелявшую. Она покончила с собой. После этого в Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «травля». По данным соцопросов, в России каждый пятый школьник сталкивается с травлей.
Б — беспилотники. Новости об атаках дронов, кажется, перестали удивлять российского обывателя. Но самой удивительной (в том числе по реакции властей) была атака беспилотников на Кремль, которая произошла в ночь на 3 мая. Никто не пострадал. Теперь в колледжах будут готовить «операторов БПЛА».
Б — билет в бедность. Так один из депутатов Госдумы назвал рождение ребёнка для среднестатистической российской семьи. А второй ребёнок, по его мнению, — билет в нищету.
Б — благодарность за службу. В Липецкой области жилое здание продали вместе с жильцами — ветеранами и пенсионерами МВД.
Б — ботинок. Заплесневелый ботинок, брошенный в мэра Углегорска из-за плохих условий жилья, не помог местной жительнице: ей дали квартиру в еще более аварийном доме.
Б — БМП как символ. Боевую машину пехоты торжественно установили в красноярском поселке на месте бывшего детского сада. И вместо обещанной детской площадки, говорят жители.
В — «Вечерние ведомости» (мы). В этом году мы поставили рекорд по сумме штрафов за так называемую дискредитацию ВС. В декабре мы провели аукцион в поддержку издания, на котором очень много классных, хороших, известных и не очень людей помогли нам собрать часть средств на оплату штрафов (тут сердечки).
В — валенки. В России в разы вырос спрос на эту обувь. Продажи за последние месяцы выросли на 373%. Средняя цена — чуть более 1300 рублей за пару.
В — вера. Каждый пятый россиянин верит в пользу гомеопатии. Каждый третий — в то, что в ближайшие 50 лет может произойти «восстание машин». Половина россиян (49%) верит в существование мирового правительства, а больше половины (56%) жителей России верят в ангелов.
В — вспышка. В середине декабря на Солнце произошла самая мощная за последние шесть лет вспышка. Держимся.
Г — государственная измена. В этом году Госдума приняла законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену, ст. 275 УК РФ (ранее было до 20 лет лишения свободы). Правозащитники подсчитали, что с начала года в суды поступило 63 уголовных дела по этой статье. По их словам, это исторический максимум.
Г — государственная идеология. То, что по мнению главы СКР Бастрыкина, должно быть закреплено в Конституции РФ.
Г — гуманное правосудие. В некоторых случаях суды в уходящем году демонстрировали истинное великодушие и человеколюбие.
Где самые гуманные в мире суды:
К слову, в этом году Госдума приняла закон, который смягчает наказания для полицейских — закон исключает из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Такие дела…
Д — донос (анонимный, авторский, а также публичный). Социально-исторический атавизм, как правило, поощряемый определенными структурами. Один из многих признаков генетического вырождения, на наш взгляд. По доносу, например, на семь лет была осуждена художница из Петербурга Саша Скочиленко. Ее судили по статье о военных «фейках» за размещение пацифистских надписей вместо нескольких ценников в магазине.
Д — Дагестан, массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы. Сотни людей прорвались в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса из Тель-Авива, искали евреев и граждан Израиля, проверяли паспорта и выкрикивали антисемитские лозунги. Во время беспорядков пострадали десятки людей, более 60-ти были задержаны. Позже муфтий Татарстана призвал «проявить снисхождение» к участникам беспорядков (см. Г — гуманное правосудие).
Д — долг, долговая яма. Долг россиян перед микрофинансовыми организациями вырос до рекордных 350 млрд рублей. При этом ставки доходят до 292% годовых. Около 18% трудоспособных россиян на выплаты по различным кредитам тратят более половины своего ежемесячного дохода.
А сумма долгов россиян за ЖКУ выросла до 833 млрд рублей.
Д — Договор об обычных вооружённых силах в Европе. ДОВСЕ — всё. Россия окончательно вышла из этого Договора. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — тоже всё.
Д — дрова. Жители регионов жалуются, что дрова подорожали. Генпрокуратура проверяет.
Д — душнила. Это вы, если переживаете, что понятия к каждой букве выстроены не по алфавиту.
Е — Екатеринбург. Просто потому, что мы очень любим наш город и не дадим его обижать (см. Т — тестикулы).
Ё — ёлки. 84-летнюю 25-метровую красавицу зачем-то срубили в подмосковном Щелково и установили на Соборной площади Кремля. По словам властей, это «уже 24-й спил». Кстати, в Вашингтоне новогодняя ёлка возле Белого дома решила упасть. Может быть, из солидарности. А почти год назад, в январе, в нескольких регионах России за одни сутки упали сразу четыре городские ёлки. Похоже на массовый протест зелёных (см. П — протесты).
Мы считаем, что рубить живые деревья на потеху публике, — это преступление против природы.
Ж — *опа как один из индикаторов состояния российской экономики (по экспертному мнению бывшего министра экономики Андрея Нечаева). «Не то плохо, что мы в *опе, а что мы решили в ней обустраиваться. Вот, решили обои поклеить», — сказал Нечаев на финансовом форуме в Екатеринбурге.
Ж — животные, которые нас удивили. Бобры, фламинго, медвежонок-альбинос и другие друзья человека — в подборке ниже.
Ж — железный занавес. Акт второй анонсируют театральные критики.
З — запретить. Самое популярное слово, которое в уходящем году произносили депутаты и сенаторы.
Что предлагали запретить:
аборты (см. выше), вейпы, рекламу энергетиков и фастфуда, электросамокаты, жестокие видеоигры, алкогольное мороженое, WhatsApp, феминизм, оскорбительные названия населенных пунктов (Шалава, Попки, Лох и много других ярких топонимов), доступ в интернет для детей, называть мальчиков женскими именами, VPN-сервисы, Рудольфа Нуреева, сбор кедровых орехов, иностранные вывески, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», телефоны в школах (их все-таки запретили).
И — иностранный агент. В этом году в реестр включили 226 организаций и физлиц, следует из списка Минюста. Для сравнения, в 2022 году в реестр включили 187 физлиц и организаций, в 2021 году — 109.
И — извне. Место, в котором организуют самые разные акции протеста, недовольства, беспорядки, погромы и прочие излишества, чтобы повлиять на внутреннюю политику самых разных стран. Пример употребления: «Беспорядки в Пицунде организованы извне».
И — исключить. Тоже очень популярное слово наравне с «запретить». Например, 63% россиян поддерживают исключение Пушкина и Гоголя из ЕГЭ, а депутаты ГД предложили исключить из школьной программы английский язык. В Саратовской области депутата исключили из «Единой России» после слов о Путине и кофе, а в Нижневартовске из этой же партии исключили мужчину, который устроил стрельбу и удерживал в квартире своего маленького сына.
И — импорт, который мы заслужили. Из ЮАР в Россию хотят импортировать бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов, а также поставлять «эмбрионы овец».
И — игрушки национально ориентированные. Такие нужны России, считает спикер Совфеда Матвиенко. Примеров употребления пока нет.
Й — йо-хо-хо. Воронежский Минкульт рекомендовал местному изданию заменить Санта Клауса, изображенного на главной странице, на Деда Мороза. В ведомство пожаловался местный житель и спросил, почему издание изобразило «не русского Деда Мороза». Санта Клаус, по его мнению, пропагандирует некие западные ценности (нечто противоположное отечественным, см. Ц — ценности).
Й — йогурт отечественный, который может стать дефицитным из-за нехватки загустителей.
К — Конституция. Основной закон страны, который был принят ровно 30 лет назад. Сегодня почти каждый пятый россиянин (18%) ничего не знает о содержании Конституции. Но туда всё время хотят ещё что-нибудь добавить (см. Г — государственная идеология).
К — корь. Заболеваемость корью в России выросла за год в 288 раз. Такое количество зараженных — рекорд с 2015 года.
К — кадровый голод. Дефицит кадров затронул практически все сферы. В сельском хозяйстве не хватает 200 тысяч человек (из-за низких зарплат), в МВД заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников (только за один летний месяц из органов почему-то уволились пять тысяч сотрудников), в сфере IT — «жуткий дефицит». В РЖД дефицит кадров хотят восполнять за счет иностранцев и осужденных.
В ЦБ РФ признали, что нехватка рабочей силы — главная проблема экономики в стране.
К — книги, которые становятся запретными из-за своих неудобных авторов (см. Э — экстремизм). В целом в России число книжных магазинов сократилось на треть за четыре года.
Л — ЛГБТ*, «международное общественное движение». Признано экстремистской организацией и запрещено в РФ 30 ноября 2023 года.
Л — «Луна-25», космический аппарат, который должен был стать продолжением советской лунной программы («Луна-24» была запущена в далеком 1976 году). Однако миссия провалилась. Из-за нештатной ситуации аппарат разбился о поверхность Луны. Опять 25.
Л — лесные пожары. Серия мощных лесных пожаров началась весной и охватила около 70 регионов страны. Ситуацию усугубляла аномально жаркая погода. По данным из открытых источников, погибли 29 человек. Нанесен непоправимый урон населенным пунктам, инфраструктуре и жилым домам. Не шутите с огнем.
Л — любовь к родине. На патриотическое воспитание в РФ потратили вдвое больше, чем планировали. Мы в редакции убеждены, что любовь к родине не продается и не покупается.
Л — лапта как спортивная скрепа. В Минпросвещения для российских школ утвердили образовательный модуль по этой игре (а Пушкина и английский язык из школ хотят исключить, см. букву И).
Л — «Лебединое озеро». Балет, который остается одним из самых любимых у россиян. Как утверждают наши источники, многие граждане очень хотели бы посмотреть его в прайм-тайм, как в старые добрые времена.
М — моралисты, воинствующие моралисты. Те, кто пропагандируют духовно-нравственные ценности (см. Ц — ценности), но тоже пока не знают, что это такое.
М — мыслепреступление. Невидимая, но активно применяемая в судах статья УК и КоАП (статья, которую также нельзя произносить вслух).
М — малолетние в полиции. В Москве полиция пришла с проверкой в частный детский сад и увезла на УАЗах семерых воспитанников. Дети, по словам родителей, провели в отделении большую часть дня. Самому младшему — один год и восемь месяцев.
М — «Мистер Сидр». От отравления сидром в регионах России погибли 46 человек, более 60-ти пострадали. Спирт для смертельного напитка был похищен со склада самарского МВД при участии сотрудника полиции.
Н — независимая пресса в России. Вид находится на грани исчезновения, нуждается в особой охране. Занесен в
Н — нужда. 45% россиян заявили, что им не хватает зарплаты на основные нужды. Два года назад таких было 25%.
Н — незаконное имущество. У чиновников в РФ изъяли незаконное имущество на 130 млрд рублей, говорят в Генпрокуратуре.
Н — нежелательная организация. Без ссылок и примеров, так как они нежелательны.
Н — ноунейм. Госдума, несмотря на критику, приняла закон о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов.
Н — незнание. Незнание — сила (см. О — Оруэлл).
О — Оруэлл. Он предупреждал…
О — отмена артистов за их политические взгляды, высказанные на разных площадках, а также за их «моральные ценности» (продемонстрированные на так называемой «полуголой» вечеринке в конце года).
О — оскорбление чувств женщин. Такой законопроект готовят в Госдуме на фоне самых разных предложений о том, как в стране повысить рождаемость.
О — отказ в пределах разумного. Суд во Владивостоке отказал в сносе памятника Солженицыну. Один житель Тынды посчитал, что Солженицын — «спорная фигура в современной России». А Ярославский областной суд отказался заменять слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» русскими аналогами.
О — отравления. Чем травились россияне в уходящем году. Не для слабонервных — подборка ниже.
П — протесты в России. Их было немного, но тем заметнее они оказались.
Забастовки и акции протеста массовые...
...и одиночный протест. Новосибирский депутат вернул правительству региона все награды, благодарственные письма, знаки отличия и грамоты. Так председатель сельского совета депутатов выразил протест против планов местной власти построить мусорный полигон и поддержал жителей.
П — президентские выборы, начало выдвижения. Как утверждают в ЦИК, более 30 человек заявили о намерении претендовать на пост президента. О решении баллотироваться в ноябре объявила Екатерина Дунцова, журналист, юрист, многодетная мама из Ржева. Однако ЦИК отказал ей в регистрации инициативной группы. Екатерина обратилась в Верховный Суд, однако он утвердил решение Центризбиркома о недопуске к выборам. Теперь Дунцова хочет создать свою партию. Большое интервью с ней можно почитать здесь.
П — противозачаточные таблетки. В этом году зафиксированы их рекордные продажи в России.
Р — рубль, на котором пока не поставили крест. Банк России остановил выпуск банкноты в 1000 рублей, чтобы доработать дизайн. Потому что купюру раскритиковали в РПЦ: на ней изображена башня с полумесяцем, но на здании бывшей церкви нет креста.
Р — разрешить. Редкое для депутатов Госдумы слово (сравни с З — запретить). Например, Госдума разрешила сплошные рубки на Байкальской природной территории. А еще депутаты от «ЕР» своим законопроектом хотели разрешить осужденным за тяжкие преступления быть учителями, воспитателями и тренерами. Но законопроект не разрешили.
Р — Россия-Святосия-Святороссия. Такое имя дали новорожденной девочке в Татарстане. А брата девочки родители назвали Природой.
С — «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сериал о молодежных группировках Казани, наделавший много шума. В том числе из-за повышенного внимания властей, много раз предлагавших проверить и даже запретить сериал, кино взлетело на вершину популярности.
С — Сталин. Памятник Сталину установили в Кировской области. В детском парке. Зачем он детям — непонятно, ведь Сталина чаще всего одобряют мужчины старше 60 лет (и без высшего образования). Другое исследование показало, что Сталин возглавил рейтинг личностей, с которыми хотели бы пообщаться россияне. Хотя вот в Псковской области после открытия памятника Сталину возмутилась местная епархия и объявила о «служебной проверке». Один из священников на открытии заявил, что «благодаря массовым репрессиям священнослужителей в сталинские годы теперь есть множество новомучеников».
С — стресс. Стресс и выгорание стали для россиян самыми частыми причинами для увольнения и смены работы.
С — стриптиз-клуб. В Петербурге в стриптиз-клубе провели выездное заседание суда, а во Владивостоке за разбойное нападение на стриптиз-клуб задержали сотрудников ФСИН.
С — свобода. Свобода — это рабство (см. О — Оруэлл).
Т — термоядерный взрыв над Сибирью. По словам одной представительницы госТВ, если такое случится, «то ничего не будет на Земле — ничего такого страшного». Страшное наступило уже после этих слов, когда соцсети и мессенджеры накрыла волна гнева и проклятий.
Т — теневая занятость. Почти 664 тысячи россиян заняты в теневом секторе экономики.
Т — тыквенный спас, который решили провести в ижевской школе вместе Хэллоуина. Инициативу подхватили и в других регионах, а где-то просто запретили отмечать Хэллоуин даже под видом «спаса».
Т — тестикулы золотые, которые возмутили жителей Екатеринбурга. Скульптуру льва с золотыми гривой и такими же тестикулами установили в центре города в одну из октябрьских ночей. Но после петиции, которую запустили негодующие горожане, скульптуру с улицы убрали. Вместе с тестикулами. (Намек для тех, кто не знает, что это такое: см. Я — яйца).
У — «уничтожить» тех, которые не поддерживают политику госвласти. По мнению депутата ГД генерал-лейтенанта Гурулева, нынешнюю власть поддерживают 80% населения, а остальные, «вся эта гниль, которая осталась, — она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена». Слова депутата, произнесенные в прямом эфире на госканале, просили проверить на экстремизм и разжигание ненависти, однако правоохранительные органы нарушений не выявили. 27 декабря зампредседателя партии «Яблоко» Вишневский подал в суд на МВД и прокуратуру.
У — уроки труда. Возвращаются в школы как обязательный предмет.
У — учителя математики и русского языка. Именно их больше всего не хватает в российских школах.
У — удивление. Путин заявил, что его удивили низкие зарплаты в космической отрасли (см. Л — «Луна-25»).
У — устал. Мэр томского города устал от жалоб на грязь и пообещал уволиться, если за это проголосуют жители. Запустил опрос, вызвал федеральный ажиотаж и передумал уходить.
Ф — фейки. По данным правозащитников, число приговоров по статье о «военных фейках» в 2023 году выросло на треть.
Ф — фельдшер ФАПа в Омской области, которая уволилась после того, как местный министр здравоохранения предложил ей ходить в туалет к соседям (так как в единственном деревенском ФАПе нет санузла). Впрочем, министра через пару месяцев тоже отправили в отставку.
Ф — физраствор как панацея. В Нижегородской области пациентам с онкологией вводили физраствор вместо лекарств. Лайфхак.
Ф — флюорографический автобус. Жителям Чувашии из-за поломки медоборудования приходится делать флюорографию в автобусе. Впрочем, чиновники называют это «мобильный флюорографический кабинет».
Х — ханжество. Одна из основ, на которой держатся самые разные законодательные предложения и в соответствии с которой применяют самые разные нормативные акты.
Примеры-скороговорки:
Бездетный депутат продвигает многодетность, репродуктивную диспансеризацию и экстракорпоральное оплодотворение для улучшения демографии и увеличения народонаселения.
Диктор на госканале дискредитировал, дискредитировал, да на штраф не надискредитировал, а другим диктовал не дестабилизировать и не дискредитировать.
Отдел по борьбе с коррупцией подкараулил коррупционера и поймал на коррупции прямо в антикоррупционном отделе.
Полковник полиции поехал в рейд против пьяных перевозчиков, перебрал с портвейном и протаранил Porsche.
Неженатый веселится, призывает всех жениться.
Депутат-патриот переписал активы на партнершу и призвал предпенсионеров поднакопить к пенсии.
Патриотический портал для перспективной программы разрабатывали на непатриотичном оборудовании с пиратскими программным обеспечением.
Ц — ценности. Традиционные, духовно-нравственные, семейные. Все об этом говорят, но никто не понимает, что это такое и как их можно соблюдать. Например, по мнению Минкульта, российским духовно-нравственным ценностям не соответствуют фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Очевидно, это антипример. Но что тогда пример?
Ц — цензура. То, что запрещено Конституцией, но разрешено одним екатеринбургским должностным лицом полиции и «должно соблюдаться», по его мнению.
Ц — Цой. Жив и ждет перемен. Банк России, пока он ждет, выпустил в обращение памятную монету с изображением легенды.
Ч — чушпан (разг., сленг). Тот, кто не в группировке с пацанами и кого всячески презирают. Слово стало популярным после сериала (см. С — «Слово пацана»). Возможно применение в дипломатии в связи с ротацией в международных организациях, а также делением стран на «дружественные» и нет, прогнозируют лингвисты.
Ч — членовик (он же снегодик). Серия народных снежных скульптур в Екатеринбурге, вылепленных в виде мужского детородного органа. Этот никем не объявленный флэшмоб напугал мэрию, заставил коммунальщиков поработать сверхурочно, но зато всех позабавил.
Ч — чудаки, которые нас удивили. Катались в ванне без прав, продавали колбасу в больнице, лепили патрули и изобретали каталитическое кадило.
Ч — чёрное. Чёрное — это белое (см. О — Оруэлл).
Ш — шпионаж. По данным правозащитников, число дел по ст. 276 УК в этом году резко возросло (также, как и количество дел по статье о госизмене). Одно из самых громких — арест корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича. В конце марта журналист был задержан в Екатеринбурге. Его подозревают в сборе сведений, которые якобы имеют отношение к гостайне.
Ш — штрафы, много штрафов! За дискредитацию ВС (уже привычные), за склонение к абортам (недавно введенные), за отсутствие плашки иноагента, за плевки (выраженное плевание в общественном месте), за неявку в военкомат, за фальсификации на выборах, за пропаганду в комиксах и фильмах ЛГБТ* (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).
Местами удивительные: например, штраф и освобождение в зале суда вместо пяти с половиной лет тюрьмы по делу об «оправдании терроризма» или, например, штраф в 20 тысяч рублей за «разжигание вражды и ненависти по отношению к политической партии "Единая Россия"».
Щ — щедрость. Россия списала африканским странам долги на общую сумму около $23 млрд, заявил Путин.
А в Хакасии сотрудники детского интерната перевели 100 тысяч мошеннику, который представился чиновником и попросил их «накрыть стол» для проверяющей комиссии из генпрокуратуры. Эта многогранная история очень порадовала местных полицейских.
Щ — щекотка. На 23-летнюю жительницу Самары возбудили уголовное дело после того, как она на видео «пощекотала» монумент «Родина-мать» на Мамаевом кургане. Щекотливая ситуация.
Ъ, Ы, Ь — единственные три буквы, которыми можно наиболее ёмко выразить всё происходящее в России и мире.
Э — эзотерика. В России вырос спрос на гадания, тарологов и нумерологов. А в Госдуме хотят защитить права пользователей «оккультно-магических услуг». Кроме того, почти четверть (24%) представителей малого и среднего бизнеса в России считают полезными эзотерические практики при принятии бизнес-решений. (см. Ж — об экономической ситуации в стране).
Э — эскалация. Сегодня в мире насчитывается 55 вооруженных конфликтов, заявили в конце года в ООН. По данным организации, это максимальное число со времен Второй мировой войны. Другая организация, британский Международный институт стратегических исследований, подсчитала, что в этом году по всему миру произошло не менее 183 региональных конфликтов.
Э — экстремизм. Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга продолжает пополняться. Так, в декабре в перечень попал известный писатель Борис Акунин. Магазины отказались продавать его книги, а в издательствах прошли обыски. А еще РАНХиГС начал подготовку специалистов, которые будут выявлять экстремизм в интернете (так называемых «медиаполицейских»).
Ю — Юрий Юлианович Шевчук. Лидер группы «ДДТ» попал в топ-3 музыкантов, которые вызывают у россиян чувство гордости (по версии ВЦИОМ). По нашей версии — всегда первый.
Ю — «юридически некорректная» норма. Так в Совете Федерации назвали поправку, которая запрещает юридическую помощь в военкоматах при подаче жалоб. Сенаторы признали, что норма противоречит Конституции. Но всё равно её одобрили.
Я — яйца. Выросли в цене в среднем на 40%, и это только по официальной статистике. В регионах вводят ограничения на продажу в одни руки и продают яйца поштучно. Федеральные власти объясняют взлет цен выросшим спросом, ФАС заводит дела на производителей, «дружественные» страны предлагают подкатить к России свои продукты этой категории.
А фаршированные яйца — пожалуй, главный деликатес на новогоднем столе уходящего 2023-го.
От редакции. Этот год стремительно отступает. Было много разного. Давайте надеяться и верить в то, что всё будет хорошо. По буквам: х-о-р-о-ш-о. Ваши «Вечерние ведомости».
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