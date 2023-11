Глава Тинькофф Банка заявил, что в сфере IT «жуткий» дефицит кадров

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк заявил, что на рынке IT в России серьезный недостаток специалистов.Дефицит кадров он назвал «жутким».«Когда человек выходит на рынок IT, он через три дня получает пять-семь офферов, причем с повышением. Просто жуткий дефицит [кадров]», — сказал Близнюк на форуме «Финополис» ( цитата по РБК).По его словам, «супердефицит» приводит в том числе к ухудшению качества кадров. «Потому что, в общем и целом, зачем учиться, если и так тебя возьмут при нескольких накаченных скиллах <...> Кадры растут в стоимости, а качество падает, мы эту проблему понимаем и чувствуем», — добавил Близнюк.Напомним, ранее глава Минцифры Максут Шадаев оценил нехватку разработчиков в сфере IT в 500–700 тыс. человек.О кадровом кризисе в последнее время сообщают во многих отраслях. Так, в Минсельхозе РФ заявили , что в сельском хозяйстве не хватает 200 тысяч человек, дефицит образовался из-за низких зарплат. Ранее о недостатке кадров и неконкурентных зарплатах рассказали в космической отрасли.Глава ЦБ РФ накануне признала , что нехватка рабочей силы — главная проблема экономики в стране.