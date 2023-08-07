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Глава МВД Колокольцев: за прошлый месяц из органов уволились пять тысяч сотрудников
Фото: Вечерние Ведомости
Глава МВД Колокольцев заявил о критическом некомплекте личного состава.
По его словам, только за прошлый месяц из органов уволились пять тысяч сотрудников.
«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников», — цитирует слова министра пресс-служба. Причину массового увольнения Колокольцев не назвал.
Также, по его словам, в стране не хватает следователей.
Глава ведомства назвал ситуацию сложной, однако призвал коллег делать все, чтобы «удовлетворить спрос на защиту свобод».
«Но в любом случае мы обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски. Прежде всего, для того чтобы удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством», — сказал глава МВД.
По его словам, только за прошлый месяц из органов уволились пять тысяч сотрудников.
«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников», — цитирует слова министра пресс-служба. Причину массового увольнения Колокольцев не назвал.
Также, по его словам, в стране не хватает следователей.
Глава ведомства назвал ситуацию сложной, однако призвал коллег делать все, чтобы «удовлетворить спрос на защиту свобод».
«Но в любом случае мы обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски. Прежде всего, для того чтобы удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством», — сказал глава МВД.
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