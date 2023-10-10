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Минздрав: новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы алопецию
Фото: телеграм-канал Министерства здравоохранения Новосибирской области
Новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы алопецию. Такое заявление опубликовал в пятницу региональный Минздрав.
Репродукция «Джоконды» была выставлена по случаю «100-летия кожвендиспансера», мультимедийная выставка открылась в Новосибирске накануне.
«Часть экспозиции – портреты работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всей истории. Так, на культовом полотне Леонардо да Винчи можно увидеть, что у Джоконды есть признаки алопеции», — рассказали в Минздраве.
Открыл выставку врио министра здравоохранения Константин Хальзов. Он поблагодарил организаторов за «представленные материалы». «Я знаю, вы их очень трепетно собирали. Необходимо знать свою историю и рассказывать ее, показывать, что не одним днем формировалась служба дерматовенерологии на территории Новосибирской области», — сказал глава ведомства.
Выставка была открыта в парке «Россия – моя история».
Репродукция «Джоконды» была выставлена по случаю «100-летия кожвендиспансера», мультимедийная выставка открылась в Новосибирске накануне.
«Часть экспозиции – портреты работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всей истории. Так, на культовом полотне Леонардо да Винчи можно увидеть, что у Джоконды есть признаки алопеции», — рассказали в Минздраве.
Открыл выставку врио министра здравоохранения Константин Хальзов. Он поблагодарил организаторов за «представленные материалы». «Я знаю, вы их очень трепетно собирали. Необходимо знать свою историю и рассказывать ее, показывать, что не одним днем формировалась служба дерматовенерологии на территории Новосибирской области», — сказал глава ведомства.
Выставка была открыта в парке «Россия – моя история».
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