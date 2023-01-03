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Жительница башкирской деревни вылепила дорожный патруль из снега и получила благодарность от ГИБДД
Россия и мир
Фото: пресс-центр МВД по республике Башкортостан
Жительница деревни Новобайрамгулово в Башкирии Файза Фаттахова создала из снега дорожный патруль ГИБДД.
На фотографии, которую опубликовал пресс-центр регионального МВД, — довольно реалистичные фигуры патрульной машины и инспектора в светоотражающем жилете.
В ведомстве отметили, что некоторые местные жители приняли фигуру за реального сотрудника и «побоялись выезжать со двора, потому что не были уверены в собственной трезвости». «Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие — ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля», — рассказали в пресс-центре.
В МВД добавили, что создательнице композиции выразили огромную благодарность за помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения.
На фотографии, которую опубликовал пресс-центр регионального МВД, — довольно реалистичные фигуры патрульной машины и инспектора в светоотражающем жилете.
В ведомстве отметили, что некоторые местные жители приняли фигуру за реального сотрудника и «побоялись выезжать со двора, потому что не были уверены в собственной трезвости». «Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие — ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля», — рассказали в пресс-центре.
В МВД добавили, что создательнице композиции выразили огромную благодарность за помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения.
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