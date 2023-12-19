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В Псковской области ввели штрафы до 50 тысяч рублей за склонение к абортам

15.28 Понедельник, 25 декабря 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Еще один регион России ввел административные штрафы за так называемое склонение к абортам.

В Псковской области установили «запрет склонения к искусственному прерыванию беременности», соответствующие правовые нормы по предложению губернатора закреплены в областном законодательстве, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Под склонением понимается «совершение действий путём уговоров, предложений, подкупа, обмана». «Совершение данного правонарушения, независимо от того, был ли сделан аборт или нет, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Исключение составит «информирование о наличии включённых в официальный перечень медицинских либо социальных показаний к искусственному прерыванию беременности».

Псковские власти заявляют, что «понуждение к аборту на законодательном уровне признается угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства».

Напомним, Владимир Путин 14 декабря высказался о запрете абортов в частных клиниках. По его словам, государство заинтересовано в том, чтобы демографическая ситуация в стране улучшалась за счет решения женщины сохранить ребенка. «Это очевидная вещь. Но, повторяю, права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться», — добавил он.

После того, как Владимир Путин высказался о проблеме, власти некоторых регионов начали пересматривать свою позицию о запрете на аборты в частных клиниках, пишут «Известия».

Так, по данным издания, Челябинская область «стала отрицать, что в регионе есть рекомендация, запрещающая аборты в частных клиниках». После прямой линии в региональном Минздраве заявили, что «никакие ограничения на проведение абортов в регионе не вводили».

В правительстве Нижегородской области также скорректировали свою позицию. Напомним, власти региона в день прямой линии внесли в Госдуму законопроект на запрет абортов в негосударственных медучреждениях. В пояснительной записке первой причиной инициативы значилась необходимость увеличения рождаемости, однако позже в ответе на запрос журналистов пресс-служба губернатора и правительства региона об увеличении рождаемости не упомянула, пишет издание. Сообщается, что причиной внесенной в Госдуму инициативы стали «претензии к качеству процедуры абортов в частных организациях». Чиновники говорят, что сейчас отсутствует строгий контроль за порядком оказания услуг. Также власти утверждают, что законопроект «не может рассматриваться как ущемление прав женщин», пишет издание.

Напомним также, что на прошлой неделе комитет Госдумы по охране здоровья выступил против запрета на аборты в частных клиниках.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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