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В Липецкой области здание продали вместе с живущими в нем ветеранами МВД

17.54 Вторник, 8 августа 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Данкове Липецкой области жилое здание продали частнику вместе с жильцами — ветеранами и пенсионерами МВД.

Об этом рассказал местный депутат Анатолий Емельянов, пишет издание «Подъем».

В своё время люди получили служебное жилье (комнаты) в здании пожарного депо. На первом этаже располагались машины, на втором — офисы, третий этаж был жилой.

Все документы на жилье у людей на руках. Они говорят, что приватизировать жилье им «не дали», зато частнику дали купить все здание.

Новый собственник попытался выселить жильцов через суд, однако суд встал на сторону ветеранов. При этом собственник, как пишет издание, обрезал в доме канализацию, воду и отопление. Само здание находится в ветхом состоянии и требует ремонта.

«Сейчас условия там невыносимые, отключены все коммуникации. Я, конечно, не понимаю, как можно было там выделять это жильё, как можно было перепродавать здание по сути с людьми», — цитирует депутата издание. Администрация города ситуацию пока не комментировала.

Депутат заявил, что намерен обратиться к министру МВД, чтобы ветераны «не оказались на старости лет на улице».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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