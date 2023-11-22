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В Орле полицейские, избившие задержанного, получили по три года колонии
Фото: Вечерние Ведомости
В Орле двое полицейских, избившие задержанного в отделе и сломавшие ему руку, получили по три года общего режима.
По данным СК, ровно два года назад, 22 ноября 2021 года, два сотрудника УМВД в прямом смысле «выбивали» признание у задержанного.
«...В одном из кабинетов УМВД России по городу Орлу избили 35-летнего местного жителя, настаивая, чтобы он признался в краже, которой не совершал, при этом нанеся ему удары руками и ногами по туловищу, верхним и нижним конечностям, причинив телесное повреждение в виде закрытого перелома локтевой кости», — сообщили в СК по региону.
Полицейских судили по статье о превышении должностных полномочий. Суд назначил им по три года общего режима каждому.
Напомним, в конце мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который смягчает наказания для полицейских, совершивших преступления. Закон исключает из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Такая норма была введена в законодательство в 2010 году, однако некоторые депутаты посчитали, что этот пункт имеет «дискриминационный характер».
В первом чтении законопроект был раскритикован. В целом несогласные с поправками парламентарии сошлись во мнении, что «любой правоохранитель несёт перед обществом повышенную ответственность», поэтому отягчающее обстоятельство необходимо распространить на всех представителей правоохранительной системы. Особенно, если нарушивший закон человек облечен властью и имеет право на ношение служебного оружия. Однако закон был принят, несмотря на замечания.
По данным СК, ровно два года назад, 22 ноября 2021 года, два сотрудника УМВД в прямом смысле «выбивали» признание у задержанного.
«...В одном из кабинетов УМВД России по городу Орлу избили 35-летнего местного жителя, настаивая, чтобы он признался в краже, которой не совершал, при этом нанеся ему удары руками и ногами по туловищу, верхним и нижним конечностям, причинив телесное повреждение в виде закрытого перелома локтевой кости», — сообщили в СК по региону.
Полицейских судили по статье о превышении должностных полномочий. Суд назначил им по три года общего режима каждому.
Напомним, в конце мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который смягчает наказания для полицейских, совершивших преступления. Закон исключает из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Такая норма была введена в законодательство в 2010 году, однако некоторые депутаты посчитали, что этот пункт имеет «дискриминационный характер».
В первом чтении законопроект был раскритикован. В целом несогласные с поправками парламентарии сошлись во мнении, что «любой правоохранитель несёт перед обществом повышенную ответственность», поэтому отягчающее обстоятельство необходимо распространить на всех представителей правоохранительной системы. Особенно, если нарушивший закон человек облечен властью и имеет право на ношение служебного оружия. Однако закон был принят, несмотря на замечания.
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