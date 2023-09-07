Женщине, которая швыряла ботинком в мэра Углегорска из-за плохих условий жилья, дали квартиру в еще более аварийном доме

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В прошлом году жительница Углегорска в порыве эмоций швырнула заплесневелым ботинком в мэра города. Инцидент произошел на встрече местного губернатора, мэра Углегорска и других чиновников с жителями.Причиной столь эмоционального поступка женщины стало отсутствие действий властей по переселению ее семьи из ветхого жилья. В доме по стенам были трещины и плесень от сырости.«Вы считаете, это нормально? Посмотрите, что у меня дома творится! Вот это вот что?», - показывала женщина заплесневелый ботинок чиновнику, после чего в порыве эмоций бросила его в сторону мэра.После инцидента с ботинком женщину увезли в полицию. Однако за нее вступился полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.«Я обязательно там разберусь, и уж точно не вижу никаких оснований для наказания женщины. Не надо ее в милицию, надо разобраться и принять меры», — говорил тогда Трутнев.Через несколько дней после истории с ботинком государственные СМИ сообщали, что женщине выдали «комфортабельную» двухкомнатную квартиру.В начале сентября этого года выяснилось, что женщине действительно дали новое жилье, только снова в аварийном доме. А местные чиновники запретили своей охране подпускать ее к ним.Сегодня женщина пришла на очередную публичную встречу с чиновниками и распылила перцовый газ после отказа пустить ее на мероприятие.