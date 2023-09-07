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Женщине, которая швыряла ботинком в мэра Углегорска из-за плохих условий жилья, дали квартиру в еще более аварийном доме
Она распылила газ чиновникам после отказа общаться с ней
Скрин видео sakhalin.info
В прошлом году жительница Углегорска в порыве эмоций швырнула заплесневелым ботинком в мэра города. Инцидент произошел на встрече местного губернатора, мэра Углегорска и других чиновников с жителями.
Причиной столь эмоционального поступка женщины стало отсутствие действий властей по переселению ее семьи из ветхого жилья. В доме по стенам были трещины и плесень от сырости.
«Вы считаете, это нормально? Посмотрите, что у меня дома творится! Вот это вот что?», - показывала женщина заплесневелый ботинок чиновнику, после чего в порыве эмоций бросила его в сторону мэра.
После инцидента с ботинком женщину увезли в полицию. Однако за нее вступился полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
«Я обязательно там разберусь, и уж точно не вижу никаких оснований для наказания женщины. Не надо ее в милицию, надо разобраться и принять меры», — говорил тогда Трутнев.
Через несколько дней после истории с ботинком государственные СМИ сообщали, что женщине выдали «комфортабельную» двухкомнатную квартиру.
В начале сентября этого года выяснилось, что женщине действительно дали новое жилье, только снова в аварийном доме. А местные чиновники запретили своей охране подпускать ее к ним.
Сегодня женщина пришла на очередную публичную встречу с чиновниками и распылила перцовый газ после отказа пустить ее на мероприятие.
Причиной столь эмоционального поступка женщины стало отсутствие действий властей по переселению ее семьи из ветхого жилья. В доме по стенам были трещины и плесень от сырости.
«Вы считаете, это нормально? Посмотрите, что у меня дома творится! Вот это вот что?», - показывала женщина заплесневелый ботинок чиновнику, после чего в порыве эмоций бросила его в сторону мэра.
После инцидента с ботинком женщину увезли в полицию. Однако за нее вступился полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
«Я обязательно там разберусь, и уж точно не вижу никаких оснований для наказания женщины. Не надо ее в милицию, надо разобраться и принять меры», — говорил тогда Трутнев.
Через несколько дней после истории с ботинком государственные СМИ сообщали, что женщине выдали «комфортабельную» двухкомнатную квартиру.
В начале сентября этого года выяснилось, что женщине действительно дали новое жилье, только снова в аварийном доме. А местные чиновники запретили своей охране подпускать ее к ним.
Сегодня женщина пришла на очередную публичную встречу с чиновниками и распылила перцовый газ после отказа пустить ее на мероприятие.
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