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ГД приняла законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену. Также ужесточается ответственность за терроризм.
Поправки вносятся в статью 275 УК РФ «Государственная измена», которая сейчас предполагает ответственность в виде лишения свободы до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
Также приняты поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.
Напомним, ранее депутаты предложили такие поправки:
— По статье «теракт» (часть 1 статьи 205 УК) предложено увеличить максимальный срок заключения до 20 лет лишения свободы (сейчас — 15 лет);
— За «содействие террористической деятельности» (часть 1 статьи 205.1 УК) минимальный срок может вырасти с 5 до 7 лет;
— За «пособничество» (часть 3 статьи 205.1 УК) предлагается поднять минимальный порог с 10 до 12 лет;
— За «организацию террористического сообщества и участие в нём» (ст. 205.4 УК) предлагается установить сроки от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10);
— По статье «диверсия» (ст. 283 УК) максимальное наказание предлагается увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы;
— За «акт международного терроризма» (статья 361 УК) минимальное наказание намерены поднять с 10 до 12 лет.
Поправки вносятся в статью 275 УК РФ «Государственная измена», которая сейчас предполагает ответственность в виде лишения свободы до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
Также приняты поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.
Напомним, ранее депутаты предложили такие поправки:
— По статье «теракт» (часть 1 статьи 205 УК) предложено увеличить максимальный срок заключения до 20 лет лишения свободы (сейчас — 15 лет);
— За «содействие террористической деятельности» (часть 1 статьи 205.1 УК) минимальный срок может вырасти с 5 до 7 лет;
— За «пособничество» (часть 3 статьи 205.1 УК) предлагается поднять минимальный порог с 10 до 12 лет;
— За «организацию террористического сообщества и участие в нём» (ст. 205.4 УК) предлагается установить сроки от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10);
— По статье «диверсия» (ст. 283 УК) максимальное наказание предлагается увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы;
— За «акт международного терроризма» (статья 361 УК) минимальное наказание намерены поднять с 10 до 12 лет.
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