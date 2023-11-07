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Художницу Сашу Скочиленко приговорили к 7 годам колонии по делу о военных «фейках»
Фото: Вечерние Ведомости
Художницу Сашу Скочиленко приговорили к семи годам колонии по делу о военных «фейках», сообщили в суде.
Ранее прокурор запросил для нее восемь лет колонии. Приговор вынес Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга.
Напомним, художница была задержана 11 апреля 2022 года за размещение пацифистских надписей вместо нескольких ценников в магазине. Ей вменили ст. 207.3 ч. 2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ»).
В своем последнем слове Саша Скочиленко сказала, что из-за ареста на ее стикеры обратили внимание тысячи людей. «Благодаря моим следователям и прокурорам информацию, распространенную мной, узнали тысячи людей в России и по всему миру. Если бы меня не арестовали, эту информацию узнала бы одна бабушка, кассир и охранник магазина», — сказала художница.
Также она сообщила об увольнении следователя по ее делу. ««Мое дело такое, что мой следователь уволился, не дождавшись его закрытия. В личной беседе с моим адвокатом он сказал: "Я пришел в Следственный комитет не для того, чтобы заниматься такими делами, как у Саши Скочиленко"», — добавила она.
Кроме того, в последнем слове художница заявила, что остается «при своем мнении и при своей правде».
Арест Саши Скочиленко вызвал волну осуждения, многие деятели культуры и искусства, правозащитники выступили в ее поддержку и требовали прекратить уголовное преследование. Так, поддержать художницу в суд пришел режиссер Александр Сокуров, который ранее неоднократно выступал со словами поддержки.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 3 года», — сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Ранее прокурор запросил для нее восемь лет колонии. Приговор вынес Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга.
Напомним, художница была задержана 11 апреля 2022 года за размещение пацифистских надписей вместо нескольких ценников в магазине. Ей вменили ст. 207.3 ч. 2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ»).
В своем последнем слове Саша Скочиленко сказала, что из-за ареста на ее стикеры обратили внимание тысячи людей. «Благодаря моим следователям и прокурорам информацию, распространенную мной, узнали тысячи людей в России и по всему миру. Если бы меня не арестовали, эту информацию узнала бы одна бабушка, кассир и охранник магазина», — сказала художница.
Также она сообщила об увольнении следователя по ее делу. ««Мое дело такое, что мой следователь уволился, не дождавшись его закрытия. В личной беседе с моим адвокатом он сказал: "Я пришел в Следственный комитет не для того, чтобы заниматься такими делами, как у Саши Скочиленко"», — добавила она.
Кроме того, в последнем слове художница заявила, что остается «при своем мнении и при своей правде».
Арест Саши Скочиленко вызвал волну осуждения, многие деятели культуры и искусства, правозащитники выступили в ее поддержку и требовали прекратить уголовное преследование. Так, поддержать художницу в суд пришел режиссер Александр Сокуров, который ранее неоднократно выступал со словами поддержки.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 3 года», — сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
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