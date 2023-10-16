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Банк России остановил выпуск обновленной банкноты в 1000 рублей
Фото: Банк России
Банк России остановил выпуск обновленной банкноты в 1000 рублей.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — говорится в сообщении.
Как именно будет доработан дизайн, в ЦБ РФ не уточнили.
Напомним, ранее новые банкноты раскритиковали в РПЦ. Там обратили внимание на то, что на купюре в 1000 рублей изображена башня с полумесяцем (башня Сююмбике в Казанском кремле), но на изображенном на этой же банкноте здании бывшей церкви нет креста (Музей истории государственности татарского народа расположен в здании бывшей православной церкви, однако крест убрали с приходом советской власти).
Так, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что «к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно, чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть». В РПЦ посчитали, что дизайнеры не смогли показать, что «Казань — межрелигиозный город».
Банк России 16 октября объявил о вводе в обращение модернизированных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей.
Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. «Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе», — сообщили в пресс-службе.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — говорится в сообщении.
Как именно будет доработан дизайн, в ЦБ РФ не уточнили.
Напомним, ранее новые банкноты раскритиковали в РПЦ. Там обратили внимание на то, что на купюре в 1000 рублей изображена башня с полумесяцем (башня Сююмбике в Казанском кремле), но на изображенном на этой же банкноте здании бывшей церкви нет креста (Музей истории государственности татарского народа расположен в здании бывшей православной церкви, однако крест убрали с приходом советской власти).
Так, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что «к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно, чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть». В РПЦ посчитали, что дизайнеры не смогли показать, что «Казань — межрелигиозный город».
Банк России 16 октября объявил о вводе в обращение модернизированных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей.
Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. «Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе», — сообщили в пресс-службе.
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