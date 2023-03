В МИД заявили, что вопрос об обмене задержанного в Екатеринбурге журналиста WSJ пока не стоит

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос об обмене с США журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге, пока не стоит.«Я вообще не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить, потому что, сами понимаете, что некие обмены, которые имели место в прошлом, они происходили по людям, которые уже отбывали наказание, в том числе у нас граждане США по достаточно серьезным статьям», — сказал Рябков журналистам в ответ на вопрос о том, может ли задержанный корреспондент стать кандидатом на обмен с США (цитата по РИА Новости).Задержание журналиста ранее прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее мнению, «то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике».Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил СМИ, что журналиста якобы «взяли с поличным». По словам Пескова, сотрудники московского бюро Wall Street Journal «будут дальше работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую деятельность».После сообщений о задержании Гершковича, газета Wall Street Journal заявила , что отрицает обвинения против сотрудника и требует его немедленного освобождения.«Вечерние ведомости» обратились за комментариями в организацию «Репортеры без границ». Руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Жанна Кавелье назвала ситуацию с задержанием «тревожной». В организации заявили, что ситуация выглядит как «ответная мера». По словам Кавелье, она готовит официальное заявление.Дозвониться до московского офиса WSJ нам пока не удалось.Корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, который накануне перестал выходить на связь со своей редакцией, задержали в Екатеринбурге, его подозревают в шпионаже.Ранее мы сообщали, что читатель «Вечерних ведомостей» стал свидетелем задержания в центре Екатеринбурга – у ресторана Bukowski Grill на Карла Либкнехта. Предположительно, силовики в гражданском завели человека в микроавтобус. На голову задержанного натянули свитер. Предполагается, что этим человеком может быть журналист WSJ.Позже в ФСБ опубликовали официальный релиз. В ведомстве заявили, что журналист якобы собирал сведения, которые имеют отношение к гостайне. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, 1991 г.р., подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. Установлено, что Э. Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в г. Екатеринбурге», — заявили в ФСБ.В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ст.276 УК (шпионаж).РИА Новости со ссылкой на суд пишут, что следователь попросил арестовать Гершковича. Заседание суда пройдет в закрытом режиме.