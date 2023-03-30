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В МИД заявили, что вопрос об обмене задержанного в Екатеринбурге журналиста WSJ пока не стоит
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос об обмене с США журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге, пока не стоит.
«Я вообще не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить, потому что, сами понимаете, что некие обмены, которые имели место в прошлом, они происходили по людям, которые уже отбывали наказание, в том числе у нас граждане США по достаточно серьезным статьям», — сказал Рябков журналистам в ответ на вопрос о том, может ли задержанный корреспондент стать кандидатом на обмен с США (цитата по РИА Новости).
Задержание журналиста ранее прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее мнению, «то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике».
Реакция Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил СМИ, что журналиста якобы «взяли с поличным». По словам Пескова, сотрудники московского бюро Wall Street Journal «будут дальше работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую деятельность».
Реакция WSJ и журналистских организаций
После сообщений о задержании Гершковича, газета Wall Street Journal заявила, что отрицает обвинения против сотрудника и требует его немедленного освобождения.
«Вечерние ведомости» обратились за комментариями в организацию «Репортеры без границ». Руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Жанна Кавелье назвала ситуацию с задержанием «тревожной». В организации заявили, что ситуация выглядит как «ответная мера». По словам Кавелье, она готовит официальное заявление.
Дозвониться до московского офиса WSJ нам пока не удалось.
Задержание и уголовное дело
Корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, который накануне перестал выходить на связь со своей редакцией, задержали в Екатеринбурге, его подозревают в шпионаже.
Ранее мы сообщали, что читатель «Вечерних ведомостей» стал свидетелем задержания в центре Екатеринбурга – у ресторана Bukowski Grill на Карла Либкнехта. Предположительно, силовики в гражданском завели человека в микроавтобус. На голову задержанного натянули свитер. Предполагается, что этим человеком может быть журналист WSJ.
Позже в ФСБ опубликовали официальный релиз. В ведомстве заявили, что журналист якобы собирал сведения, которые имеют отношение к гостайне. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, 1991 г.р., подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. Установлено, что Э. Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в г. Екатеринбурге», — заявили в ФСБ.
В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ст.276 УК (шпионаж).
РИА Новости со ссылкой на суд пишут, что следователь попросил арестовать Гершковича. Заседание суда пройдет в закрытом режиме.
«Я вообще не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить, потому что, сами понимаете, что некие обмены, которые имели место в прошлом, они происходили по людям, которые уже отбывали наказание, в том числе у нас граждане США по достаточно серьезным статьям», — сказал Рябков журналистам в ответ на вопрос о том, может ли задержанный корреспондент стать кандидатом на обмен с США (цитата по РИА Новости).
Задержание журналиста ранее прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее мнению, «то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике».
Реакция Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил СМИ, что журналиста якобы «взяли с поличным». По словам Пескова, сотрудники московского бюро Wall Street Journal «будут дальше работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую деятельность».
Реакция WSJ и журналистских организаций
После сообщений о задержании Гершковича, газета Wall Street Journal заявила, что отрицает обвинения против сотрудника и требует его немедленного освобождения.
«Вечерние ведомости» обратились за комментариями в организацию «Репортеры без границ». Руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Жанна Кавелье назвала ситуацию с задержанием «тревожной». В организации заявили, что ситуация выглядит как «ответная мера». По словам Кавелье, она готовит официальное заявление.
Дозвониться до московского офиса WSJ нам пока не удалось.
Задержание и уголовное дело
Корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, который накануне перестал выходить на связь со своей редакцией, задержали в Екатеринбурге, его подозревают в шпионаже.
Ранее мы сообщали, что читатель «Вечерних ведомостей» стал свидетелем задержания в центре Екатеринбурга – у ресторана Bukowski Grill на Карла Либкнехта. Предположительно, силовики в гражданском завели человека в микроавтобус. На голову задержанного натянули свитер. Предполагается, что этим человеком может быть журналист WSJ.
Позже в ФСБ опубликовали официальный релиз. В ведомстве заявили, что журналист якобы собирал сведения, которые имеют отношение к гостайне. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, 1991 г.р., подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. Установлено, что Э. Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в г. Екатеринбурге», — заявили в ФСБ.
В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ст.276 УК (шпионаж).
РИА Новости со ссылкой на суд пишут, что следователь попросил арестовать Гершковича. Заседание суда пройдет в закрытом режиме.
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Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже
30 марта 2023
30 марта 2023