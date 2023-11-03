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Глава ЦБ: основная проблема экономики в РФ — нехватка рабочей силы
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что главная проблема экономики в стране — нехватка рабочей силы.
«Основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий. Кто главный может про это сказать — сами предприятия. И предприятия в первую очередь говорят не о недостатке кредита, не о недостатке спроса, а о недостатке рабочей силы», — сказала глава ЦБ в ответ на заявление депутата ГД от КПРФ о том, что при нынешних обстоятельствах «экономика будет уничтожена за три года».
В опросах, по словам Набиуллиной, участвуют 13 тысяч предприятий.
Напомним, накануне в Минсельхозе РФ сообщили, что в сельском хозяйстве не хватает 200 тысяч человек. Кадровый дефицит образовался из-за низких зарплат.
Ранее о недостатке кадров и неконкурентных зарплатах рассказали в космической отрасли.
«Основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий. Кто главный может про это сказать — сами предприятия. И предприятия в первую очередь говорят не о недостатке кредита, не о недостатке спроса, а о недостатке рабочей силы», — сказала глава ЦБ в ответ на заявление депутата ГД от КПРФ о том, что при нынешних обстоятельствах «экономика будет уничтожена за три года».
В опросах, по словам Набиуллиной, участвуют 13 тысяч предприятий.
Напомним, накануне в Минсельхозе РФ сообщили, что в сельском хозяйстве не хватает 200 тысяч человек. Кадровый дефицит образовался из-за низких зарплат.
Ранее о недостатке кадров и неконкурентных зарплатах рассказали в космической отрасли.
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