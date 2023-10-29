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МИД: Россия окончательно вышла из ДОВСЕ
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).
О завершении процедуры выхода говорится в заявлении МИД РФ.
«В 00:00 часов 7 ноября 2023 г. завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной ещё в 2007 г., окончательно ушёл для России в историю», — говорится в заявлении.
В МИД добавили, что ранее, приостановив действие ДОВСЕ, «Россия оставляла дверь открытой для диалога о путях восстановления жизнеспособности контроля над обычными вооружениями в Европе». «Однако наши оппоненты не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе», — утверждают в МИД.
В ведомстве добавили, что РФ «окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте».
Напомним, на прошлой неделе Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
О завершении процедуры выхода говорится в заявлении МИД РФ.
«В 00:00 часов 7 ноября 2023 г. завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной ещё в 2007 г., окончательно ушёл для России в историю», — говорится в заявлении.
В МИД добавили, что ранее, приостановив действие ДОВСЕ, «Россия оставляла дверь открытой для диалога о путях восстановления жизнеспособности контроля над обычными вооружениями в Европе». «Однако наши оппоненты не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе», — утверждают в МИД.
В ведомстве добавили, что РФ «окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте».
Напомним, на прошлой неделе Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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