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«Вечерние ведомости» снова оштрафовали по статье о «дискредитации»
Заметки о суде, мыслепреступлениях и о том, как полиция призвала «соблюдать цензуру»
Фото: Вечерние Ведомости
Сегодня суд снова оштрафовал «Вечерние ведомости» по статье о «дискредитации ВС РФ».
На этот раз виновной признана директор юрлица-учредителя издания Гузель Аиткулова. Штраф — 110 тысяч рублей за прошлогодние публикации в телеграм-канале о массовых митингах, шествиях и задержаниях. То есть — за объективное изложение фактов, имеющих общественную значимость (читай: профессиональную работу СМИ).
Полиция посчитала, что те публикации «не соответствуют действительности», а журналисты должны были «соблюдать цензуру» (!).
Судья эти доводы, несмотря на некоторые признаки антиконституционности и дискредитации логики, приняла. В лингвистической экспертизе, которая очень помогла бы разобраться в деле, — отказала.
Заметки на полях о том, как шел процесс.
- Ни у директора издания, ни у корреспондента издания в суде не работала мобильная связь (у нас разные операторы). У остальных журналистов — всё работало. Оперативно выкладывать фото и видео из суда мы не могли. Совпадение? Может быть.
- Поддержать издание пришли СМИ и просто слушатели.
— Вы тут кто? — спросила помощник судьи перед заседанием.
— Я — человек, — ответила девушка.
— Кого вы представляете?
— Себя. Можно?
Оказалось, можно. Но, например, оставлять в коридоре одежду — нельзя, так как там, в коридоре суда, «никто ответственности нести не будет», предупредила всех судья.
- Для заседания выбрали, пожалуй, самое маленькое помещение. Слушатели и журналисты сидели вплотную к участникам процесса. Должностное лицо из полиции, которое составило протокол, — село на отдельный стульчик за шкаф.
- Судья Кировского районного суда Резеда Каримова, в отличие от судьи Никифорова, который штрафовал издание на предыдущем процессе, фото и видеосъемку в зале разрешила и в целом была очень внимательна ко СМИ. Например, можно было постоять за спиной у секретаря и посмотреть диск (да, диск, который вводится в дисковод) с материалами о «преступлении века» — скриншотами из телеграм-канала о митинге в Екатеринбурге.
- Что вменили. Судья зачитала отрывки из полицейского протокола. Гузель Аиткулова, оказывается, «допустила публичную демонстрацию публикаций». Это публикации — «по поводу задержания человека на площади Труда, по поводу собрания группы людей на Плотинке», публикации о том, что горожане скандируют пацифистские лозунги (со словом, которое нельзя называть в СМИ, а в суде — можно), о жёстких задержаниях и т.п. Всё это было опубликовано в телеграм-канале в марте прошлого года, причем, до вступления в силу законов «о дискредитации ВС» 4 марта.
- «Допустила публичную демонстрацию публикаций. Это настолько абсурдистский термин, который, как мне кажется, дискредитирует русский язык», — сказала в суде директор издания Гузель Аиткулова.
По ее мнению, сам протокол противоречит не только закону о СМИ, но и в целом здравому смыслу (а также правилам русского языка по части орфографии и грамматики).
- Адвокат Георгий Краснов уже много раз обращал внимание на то, что издание штрафуют за объективное изложение фактов о событиях, без собственных оценок и мнений. «Привлечение СМИ к административной ответственности за обыкновенную журналистскую деятельность является безусловным грубым вмешательством в деятельность СМИ по внесению вклада в обсуждение проблем, представляющих общественный интерес», — сказал адвокат Краснов.
Он добавил, что в прошлом году «люди действительно в большом количестве выходили в конце февраля и начале марта на площади». «И об этом имеет право знать житель города. А СМИ за это (за информирование о событии — прим. ред.) наказывают очень большими штрафами».
Гузель Аиткулова также напомнила про закон о СМИ, (который, по данным из нашего надежного источника, еще никто не отменял), в частности, о том, что журналист имеет право находиться на территории, где проходят массовые беспорядки, митинги или шествия, в том числе «незаконные», и должен по редакционному заданию освещать эти события.
Но эти доводы не были приняты во внимание.
- Полиция Екатеринбурга официально признала цензуру и потребовала ее «соблюдать».
Цитаты должностного лица полиции Отара Амоева из суда:
«Редакция взяла и опубликовала это у себя в телеграм-канале, при этом не соблюдая, скажем так, цензуру».
«Вот тоже слово “Нет [...]!” Опубликовали, цензуру не соблюдали».
- Как «соблюсти» цензуру? Адвокат спросил у сотрудника полиции, как СМИ передавать информацию, например, о пикетах с плакатами и не быть наказанными.
«Как-то, ну, по-простому говоря, их (запретные слова — прим. ред.) как-то закрашивать, замазывать», — ответил представитель МВД.
Адвокат попытался уточнить, а как же в таком случае доносить до читателей саму суть событий, «что хотел сказать человек с замазанным плакатом?».
Но должностное лицо полиции сказал, что у него нет ответа на этот вопрос.
- Но зато должностное лицо полиции признал, что СМИ, оказывается, не могут рассказывать о «факте выхода человека на площадь с плакатом, который полиция посчитала дискредитирующим». Потому что СМИ «дублируют» этот плакат и, «по сути, повторяют то же самое, что на плакате».
При этом несколько раз в суде было произнесено то самое слово, которое никому нельзя произносить, писать, цитировать и «дублировать». Слово это произносили неоднократно и сотрудник полиции, и судья.
Например, судья процитировала протокол: «Поводом послужила надпись "нет [...]!" на опоре моста…». Это слово услышали все в зале, записали на видео, то есть факт публичной демонстрации был. Сотрудник полиции тоже, как и СМИ, передал чью-то цитату с запретным словом в протоколе, а потом произнес публично в суде.
Но что-то нам подсказывает, что протоколов по публичной демонстрации этого слова не будет.
- Очень тонкий момент. Сотрудник полиции, рассуждая в суде о том, что же именно послужило «дискредитацией», рассудил-таки, что прошлогодние публикации о митингах и шествиях «не соответствуют действительности».
«Нам известно, что у нас не идет [...], всем известно, что у нас ведется специальная военная операция. Это понятия разные. И соответственно в связи с этим не соответствуют действительности эти публикации». А СМИ каким-то образом «отражали не ту информацию, которая в действительности имеет место быть».
То есть — ни митингов, ни шествий, ни плакатов, ничего не было. Нам показалось.
На этом месте логика прячется за шкафчиком и под стульчик...
- Вопрос должностному лицу полиции задала и Гузель Аиткулова. Она обратила внимание, что ни в одной из публикаций, за которые наказывают издание, нет слова «Украина». «Я правильно полагаю, что вы совершаете мыслепреступление, считая, что фраза "нет и слово из букв" имела отношение именно к Украине, а не к Нагорному Карабаху, например, или конфликту между Палестиной и Израилем? Как вы доказываете, где там упоминание об указанной вами специальной военной операции?».
Ответ должностного лица полиции был лаконичен и юридически к нему не придраться. «Всем это достоверно известно. Всем гражданам».
Вопрос Гузель Аиткуловой о том, не совершает ли должностное лицо полиции при таком раскладе «мыслепреступление», додумав нечто за «всех граждан», судья сняла.
- Чтобы избежать разных толкований о том, что публикации издания якобы убеждали читателей в «негативном использовании ВС РФ», адвокат попросил провести психолого-лингвистическую экспертизу. Он особо подчеркнул, что здесь важно понимать различие: о чем говорит тот, кто публикует информацию (журналист, сообщающий о факте) и о чем говорит тот, кто на прикрепленной к публикации фотографии или видео условно стоит с плакатом на площади или скандирует лозунги. О так называемых «коммуникативных целях» публикации, оценочных суждениях и т.п. могут рассказать только эксперты.
Но судья в такой экспертизе отказала, так как, по ее мнению, в этом деле «привлечение лиц, обладающих специальными познаниями, не требуется».
И напоследок:
- штрафом наказана директор юрлица-учредителя СМИ. Учредитель, напомним, не вправе вмешиваться в деятельность средства массовой информации.
- Публикации были размещены в мессенджере в прошлом году. Поисковики не выдают данные об этих постах. То есть найти конкретные новостные посты можно только специально дотошно «прошерстив» телеграм-канал.
Что и сделали в полиции, по странному стечению обстоятельств — сразу после того, как «Вечерние ведомости» опубликовали серию текстов о коррупции в МВД.
«Это дело исключительно личной мести сотрудников полиции, которые очень не хотят читать материалы о коррупции и своем бездействии», — заявила Гузель Аиткулова.
Должностное лицо полиции на это заявление отреагировал эмоционально. «Что касается мнения о том, что мы составляем протоколы именно после того, как они опубликуют какие-то коррупционные схемы сотрудников правоохранительных органов... Это, извиняюсь за выражение, кроме как бредом я не назову…», — сказал полицейский.
Но закончить мысль ему не дали. «Давайте, может, все-таки не будем…. таким образом…», — мягко сделала замечание судья.
По словам адвоката, решение суда будет обжаловано. Напомним, впереди у «Вечерних ведомостей» еще один суд по «дискредитации», на этот раз — в отношении главного редактора Владислава Постникова.
На этот раз виновной признана директор юрлица-учредителя издания Гузель Аиткулова. Штраф — 110 тысяч рублей за прошлогодние публикации в телеграм-канале о массовых митингах, шествиях и задержаниях. То есть — за объективное изложение фактов, имеющих общественную значимость (читай: профессиональную работу СМИ).
Полиция посчитала, что те публикации «не соответствуют действительности», а журналисты должны были «соблюдать цензуру» (!).
Судья эти доводы, несмотря на некоторые признаки антиконституционности и дискредитации логики, приняла. В лингвистической экспертизе, которая очень помогла бы разобраться в деле, — отказала.
Заметки на полях о том, как шел процесс.
- Ни у директора издания, ни у корреспондента издания в суде не работала мобильная связь (у нас разные операторы). У остальных журналистов — всё работало. Оперативно выкладывать фото и видео из суда мы не могли. Совпадение? Может быть.
- Поддержать издание пришли СМИ и просто слушатели.
— Вы тут кто? — спросила помощник судьи перед заседанием.
— Я — человек, — ответила девушка.
— Кого вы представляете?
— Себя. Можно?
Оказалось, можно. Но, например, оставлять в коридоре одежду — нельзя, так как там, в коридоре суда, «никто ответственности нести не будет», предупредила всех судья.
- Для заседания выбрали, пожалуй, самое маленькое помещение. Слушатели и журналисты сидели вплотную к участникам процесса. Должностное лицо из полиции, которое составило протокол, — село на отдельный стульчик за шкаф.
- Судья Кировского районного суда Резеда Каримова, в отличие от судьи Никифорова, который штрафовал издание на предыдущем процессе, фото и видеосъемку в зале разрешила и в целом была очень внимательна ко СМИ. Например, можно было постоять за спиной у секретаря и посмотреть диск (да, диск, который вводится в дисковод) с материалами о «преступлении века» — скриншотами из телеграм-канала о митинге в Екатеринбурге.
- Что вменили. Судья зачитала отрывки из полицейского протокола. Гузель Аиткулова, оказывается, «допустила публичную демонстрацию публикаций». Это публикации — «по поводу задержания человека на площади Труда, по поводу собрания группы людей на Плотинке», публикации о том, что горожане скандируют пацифистские лозунги (со словом, которое нельзя называть в СМИ, а в суде — можно), о жёстких задержаниях и т.п. Всё это было опубликовано в телеграм-канале в марте прошлого года, причем, до вступления в силу законов «о дискредитации ВС» 4 марта.
- «Допустила публичную демонстрацию публикаций. Это настолько абсурдистский термин, который, как мне кажется, дискредитирует русский язык», — сказала в суде директор издания Гузель Аиткулова.
По ее мнению, сам протокол противоречит не только закону о СМИ, но и в целом здравому смыслу (а также правилам русского языка по части орфографии и грамматики).
- Адвокат Георгий Краснов уже много раз обращал внимание на то, что издание штрафуют за объективное изложение фактов о событиях, без собственных оценок и мнений. «Привлечение СМИ к административной ответственности за обыкновенную журналистскую деятельность является безусловным грубым вмешательством в деятельность СМИ по внесению вклада в обсуждение проблем, представляющих общественный интерес», — сказал адвокат Краснов.
Он добавил, что в прошлом году «люди действительно в большом количестве выходили в конце февраля и начале марта на площади». «И об этом имеет право знать житель города. А СМИ за это (за информирование о событии — прим. ред.) наказывают очень большими штрафами».
Гузель Аиткулова также напомнила про закон о СМИ, (который, по данным из нашего надежного источника, еще никто не отменял), в частности, о том, что журналист имеет право находиться на территории, где проходят массовые беспорядки, митинги или шествия, в том числе «незаконные», и должен по редакционному заданию освещать эти события.
Но эти доводы не были приняты во внимание.
- Полиция Екатеринбурга официально признала цензуру и потребовала ее «соблюдать».
Цитаты должностного лица полиции Отара Амоева из суда:
«Редакция взяла и опубликовала это у себя в телеграм-канале, при этом не соблюдая, скажем так, цензуру».
«Вот тоже слово “Нет [...]!” Опубликовали, цензуру не соблюдали».
- Как «соблюсти» цензуру? Адвокат спросил у сотрудника полиции, как СМИ передавать информацию, например, о пикетах с плакатами и не быть наказанными.
«Как-то, ну, по-простому говоря, их (запретные слова — прим. ред.) как-то закрашивать, замазывать», — ответил представитель МВД.
Адвокат попытался уточнить, а как же в таком случае доносить до читателей саму суть событий, «что хотел сказать человек с замазанным плакатом?».
Но должностное лицо полиции сказал, что у него нет ответа на этот вопрос.
- Но зато должностное лицо полиции признал, что СМИ, оказывается, не могут рассказывать о «факте выхода человека на площадь с плакатом, который полиция посчитала дискредитирующим». Потому что СМИ «дублируют» этот плакат и, «по сути, повторяют то же самое, что на плакате».
При этом несколько раз в суде было произнесено то самое слово, которое никому нельзя произносить, писать, цитировать и «дублировать». Слово это произносили неоднократно и сотрудник полиции, и судья.
Например, судья процитировала протокол: «Поводом послужила надпись "нет [...]!" на опоре моста…». Это слово услышали все в зале, записали на видео, то есть факт публичной демонстрации был. Сотрудник полиции тоже, как и СМИ, передал чью-то цитату с запретным словом в протоколе, а потом произнес публично в суде.
Но что-то нам подсказывает, что протоколов по публичной демонстрации этого слова не будет.
- Очень тонкий момент. Сотрудник полиции, рассуждая в суде о том, что же именно послужило «дискредитацией», рассудил-таки, что прошлогодние публикации о митингах и шествиях «не соответствуют действительности».
«Нам известно, что у нас не идет [...], всем известно, что у нас ведется специальная военная операция. Это понятия разные. И соответственно в связи с этим не соответствуют действительности эти публикации». А СМИ каким-то образом «отражали не ту информацию, которая в действительности имеет место быть».
То есть — ни митингов, ни шествий, ни плакатов, ничего не было. Нам показалось.
На этом месте логика прячется за шкафчиком и под стульчик...
- Вопрос должностному лицу полиции задала и Гузель Аиткулова. Она обратила внимание, что ни в одной из публикаций, за которые наказывают издание, нет слова «Украина». «Я правильно полагаю, что вы совершаете мыслепреступление, считая, что фраза "нет и слово из букв" имела отношение именно к Украине, а не к Нагорному Карабаху, например, или конфликту между Палестиной и Израилем? Как вы доказываете, где там упоминание об указанной вами специальной военной операции?».
Ответ должностного лица полиции был лаконичен и юридически к нему не придраться. «Всем это достоверно известно. Всем гражданам».
Вопрос Гузель Аиткуловой о том, не совершает ли должностное лицо полиции при таком раскладе «мыслепреступление», додумав нечто за «всех граждан», судья сняла.
- Чтобы избежать разных толкований о том, что публикации издания якобы убеждали читателей в «негативном использовании ВС РФ», адвокат попросил провести психолого-лингвистическую экспертизу. Он особо подчеркнул, что здесь важно понимать различие: о чем говорит тот, кто публикует информацию (журналист, сообщающий о факте) и о чем говорит тот, кто на прикрепленной к публикации фотографии или видео условно стоит с плакатом на площади или скандирует лозунги. О так называемых «коммуникативных целях» публикации, оценочных суждениях и т.п. могут рассказать только эксперты.
Но судья в такой экспертизе отказала, так как, по ее мнению, в этом деле «привлечение лиц, обладающих специальными познаниями, не требуется».
И напоследок:
- штрафом наказана директор юрлица-учредителя СМИ. Учредитель, напомним, не вправе вмешиваться в деятельность средства массовой информации.
- Публикации были размещены в мессенджере в прошлом году. Поисковики не выдают данные об этих постах. То есть найти конкретные новостные посты можно только специально дотошно «прошерстив» телеграм-канал.
Что и сделали в полиции, по странному стечению обстоятельств — сразу после того, как «Вечерние ведомости» опубликовали серию текстов о коррупции в МВД.
«Это дело исключительно личной мести сотрудников полиции, которые очень не хотят читать материалы о коррупции и своем бездействии», — заявила Гузель Аиткулова.
Должностное лицо полиции на это заявление отреагировал эмоционально. «Что касается мнения о том, что мы составляем протоколы именно после того, как они опубликуют какие-то коррупционные схемы сотрудников правоохранительных органов... Это, извиняюсь за выражение, кроме как бредом я не назову…», — сказал полицейский.
Но закончить мысль ему не дали. «Давайте, может, все-таки не будем…. таким образом…», — мягко сделала замечание судья.
По словам адвоката, решение суда будет обжаловано. Напомним, впереди у «Вечерних ведомостей» еще один суд по «дискредитации», на этот раз — в отношении главного редактора Владислава Постникова.
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