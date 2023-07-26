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ВЦИОМ: 56% россиян верят в ангелов
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к религии, богу, дьяволу, аду и раю.
По данным опроса, в бога верят 66% россиян, в дьявола — только 47%.
Более половины опрошенных (56%) верят в ангелов.
В существование ада верят меньше половины — 47%, еще меньше россиян верят в рай — 41%.
По данным опроса, 57% россиян называют себя православными. Аналитики составили портрет типичного православного россиянина. Это женщина старше 35 лет со средним специальным образованием, средним уровнем дохода, жительница небольшого населенного пункта (до 100 тысяч человек) или села, активная телезрительница (или предпочитающая в равной степени и ТВ, и интернет).
В целом опрос показал, что за три десятилетия роль религии в жизни россиян усилилась. Доля тех, кто называет религию очень важной для себя, выросла в два с половиной раза (с 6% в 1993 году до 15% в 2023 году).
Также выросло число россиян, которые регулярно (минимум раз в месяц) посещают церковь (мечеть, синагогу). В 2012 году таких было 7%, сейчас почти в два раза больше — 15%.
Кроме того, аналитики выяснили, кто из россиян обычно церковь не посещает. «С большей долей вероятности в церковь не пойдут мужчины (36% vs. 26% женщин), молодежь (до 25 лет — 51%, 25-34-лет — 41%), граждане с хорошим материальным положением (38%), активные пользователи интернета (45%), жители городов-миллионников или крупных городов с численностью населения 500-950 тыс. чел. (37% и 36%), а также проживающие в Уральском или Сибирском федеральных округах (40-39%)», — говорится в исследовании.
Добавим, что неверующим себя называет каждый пятый россиянин (19%).
Ранее российские издательства заявили об увеличении спроса на религиозную литературу.
По данным опроса, в бога верят 66% россиян, в дьявола — только 47%.
Более половины опрошенных (56%) верят в ангелов.
В существование ада верят меньше половины — 47%, еще меньше россиян верят в рай — 41%.
По данным опроса, 57% россиян называют себя православными. Аналитики составили портрет типичного православного россиянина. Это женщина старше 35 лет со средним специальным образованием, средним уровнем дохода, жительница небольшого населенного пункта (до 100 тысяч человек) или села, активная телезрительница (или предпочитающая в равной степени и ТВ, и интернет).
В целом опрос показал, что за три десятилетия роль религии в жизни россиян усилилась. Доля тех, кто называет религию очень важной для себя, выросла в два с половиной раза (с 6% в 1993 году до 15% в 2023 году).
Также выросло число россиян, которые регулярно (минимум раз в месяц) посещают церковь (мечеть, синагогу). В 2012 году таких было 7%, сейчас почти в два раза больше — 15%.
Кроме того, аналитики выяснили, кто из россиян обычно церковь не посещает. «С большей долей вероятности в церковь не пойдут мужчины (36% vs. 26% женщин), молодежь (до 25 лет — 51%, 25-34-лет — 41%), граждане с хорошим материальным положением (38%), активные пользователи интернета (45%), жители городов-миллионников или крупных городов с численностью населения 500-950 тыс. чел. (37% и 36%), а также проживающие в Уральском или Сибирском федеральных округах (40-39%)», — говорится в исследовании.
Добавим, что неверующим себя называет каждый пятый россиянин (19%).
Ранее российские издательства заявили об увеличении спроса на религиозную литературу.
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