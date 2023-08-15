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Жители красноярской деревни протестуют против закрытия единственной школы
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В деревне Двинка Красноярского края закрывают единственную школу.
Ранее в ней сгорел спортзал, но, как предполагают жители, это стало формальным поводом для закрытия учебного заведения. В деревне считают, что территорию школы хотят передать в частные руки.
По словам родителей, еще в марте местные власти обещали им, что школу не закроют. Однако летом чиновники и руководство школы собрали родителей и попытались их убедить в том, что учебное заведение в деревне необходимо закрыть. Детей предложили возить на бесплатном автобусе в деревню Леонтьевка, которая расположена в 25 км.
«На этом собрании представители администрации настаивали на том, чтобы родители согласились возить детей на обучение в Леонтьевскую среднюю школу, а филиал в Двинке закрыть. Все родители были категорически против. До Леонтьевки гравийная дорога, зимой ее переметает, связь не устойчивая, многие дети плохо переносят поездку», — говорят родители в видеообращении, которое публикует издание NGS24.
Жители считают, что закрытие школы приведет к развалу населенного пункта, так как «нет школы — нет деревни», молодые семьи и многодетные разъедутся.
По данным издания, в школе учатся всего 14 человек. Вопрос о ее закрытии власти поднимали еще в 2019 году. «Первого класса нет, во втором классе — один школьник, в третьем классе — один, в четвертом классе — один, в пятом классе — один. Шестой класс — три, седьмой класс — два, девятого нет, в десятом и одиннадцатом — по одному человеку. Плюс у них сгорел спортзал, вести физическую культуру негде, и Роспотребнадзор не дает разрешение на открытие. И многих учителей просто нет», — цитирует издание местную чиновницу от образования.
Пожар уничтожил школьный спортзал в начале этого года, однако само здание школы, как пишет издание, находится отдельно, оно не повреждено. Местные СМИ со ссылкой на жителей деревни пишут, что территорию школы якобы собираются передать в частные руки — там, предположительно, может появиться лыжная база. Чиновники говорят, что это всего лишь слухи.
Ранее в ней сгорел спортзал, но, как предполагают жители, это стало формальным поводом для закрытия учебного заведения. В деревне считают, что территорию школы хотят передать в частные руки.
По словам родителей, еще в марте местные власти обещали им, что школу не закроют. Однако летом чиновники и руководство школы собрали родителей и попытались их убедить в том, что учебное заведение в деревне необходимо закрыть. Детей предложили возить на бесплатном автобусе в деревню Леонтьевка, которая расположена в 25 км.
«На этом собрании представители администрации настаивали на том, чтобы родители согласились возить детей на обучение в Леонтьевскую среднюю школу, а филиал в Двинке закрыть. Все родители были категорически против. До Леонтьевки гравийная дорога, зимой ее переметает, связь не устойчивая, многие дети плохо переносят поездку», — говорят родители в видеообращении, которое публикует издание NGS24.
Жители считают, что закрытие школы приведет к развалу населенного пункта, так как «нет школы — нет деревни», молодые семьи и многодетные разъедутся.
По данным издания, в школе учатся всего 14 человек. Вопрос о ее закрытии власти поднимали еще в 2019 году. «Первого класса нет, во втором классе — один школьник, в третьем классе — один, в четвертом классе — один, в пятом классе — один. Шестой класс — три, седьмой класс — два, девятого нет, в десятом и одиннадцатом — по одному человеку. Плюс у них сгорел спортзал, вести физическую культуру негде, и Роспотребнадзор не дает разрешение на открытие. И многих учителей просто нет», — цитирует издание местную чиновницу от образования.
Пожар уничтожил школьный спортзал в начале этого года, однако само здание школы, как пишет издание, находится отдельно, оно не повреждено. Местные СМИ со ссылкой на жителей деревни пишут, что территорию школы якобы собираются передать в частные руки — там, предположительно, может появиться лыжная база. Чиновники говорят, что это всего лишь слухи.
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