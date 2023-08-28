Возрастное ограничение 18+

Опрос: 63% россиян поддерживают исключение Пушкина и Гоголя из ЕГЭ

14.40 Четверг, 31 августа 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Больше половины россиян не против исключения Пушкина и Гоголя из зданий ЕГЭ.

Аналитики говорят, что около 63% россиян «поддержали бы исключение произведений авторов русской литературы начала XIX века, в частности, Александра Пушкина и Николая Гоголя из заданий ЕГЭ по литературе в 2024 году».

Опрос провел аналитический центр университета «Синергия» среди пяти тысяч жителей всех российских регионов от 18 лет, пишет ТАСС со ссылкой на исследование.

Пушкин всё

Это исследование было проведено на фоне путаницы, которая возникла после публикации документа с перечнем авторов и произведений для ЕГЭ по литературе. В списке, в частности, не оказалось Пушкина, Лермонтова и Гоголя. В Минпросвещения позже отчитались, что исключать этих авторов из программы (в целом) никто не собирается, а знания по этим авторам проверяют у школьников раньше — на ОГЭ в девятом классе. Таким образом, расклад авторов для ЕГЭ — соответствует «особенностям школьной программы», говорят чиновники.

Среди педагогов звучала точка зрения, что дети в старшей школе и так перегружены, поэтому с Пушкиным «надо разобраться» до выпускного экзамена, а к окончанию школы уделить внимание другим авторам, в том числе современным вроде Захара Прилепина.

Судя по опросу, большинство россиян также посчитали, что классическую литературу, написанную до середины XIX века, вполне достаточно проверить в девятом классе и «делать это повторно на ЕГЭ излишне», потому что тем самым выпускников подвергают дополнительной нагрузке.

Оруэлл пока в списке

Сам документ, который вызвал бурную дискуссию, был опубликован ранее на сайте ФИПИ (ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»).

В нем, в том числе, перечислены так называемые «кодификаторы требований и элементов содержания» для предстоящего ЕГЭ по литературе. В частности — список авторов и произведений, по которым детей предлагается проверять на госэкзамене (Раздел 2 — «Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по литературе»).

В списке действительно нет Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Но есть, например, Захар Прилепин, Виктор Пелевин, большой «военный» блок по прозе и поэзии Великой Отечественной. К слову, почти половина (46%) от общего числа респондентов опроса «Синергии» предлагает добавить в школьную программу «больше произведений военно-патриотической направленности».

Среди зарубежных авторов в списке есть, например, Джордж Оруэлл, а также Олдос Хаксли, Умберто Эко, Федерико Гарсиа Лорка и другие.

Минус Пастернак и Набоков

Между тем, на фоне обсуждения странно выстроенной школьной программы и «исключения» Пушкина, без внимания остались другие авторы, которых изучают именно в старших классах и которых, судя по документу, действительно по какой-то причине «исключают» из заданий на ЕГЭ.

Это произведения, отмеченные в списке знаком «-». Сноска мелким шрифтом указывает, что «элементы содержания, отмеченные знаком «-», не будут представлены в заданиях ЕГЭ 2024 г.».

В этом перечне с «минусами», к примеру, такие произведения:

Замятин. Роман «Мы».
Пастернак. Роман «Доктор Живаго».
Набоков. Рассказы, повести, романы.
Чернышевский «Что делать?».
Есенин. Поэма «Чёрный человек».
Андреев. Рассказы и повести.

Есть в списке произведения, которые предлагаются для проверки в «усеченном виде». Например, Солженицын и его «Архипелаг ГУЛАГ» в списке значатся, однако к проверке предлагается произведение не полностью, а некие «фрагменты». Какие именно, в документе не указано.

Добавим, что, помимо непосредственно произведений, документ содержит список «умений», которые будут проверять у детей на экзамене. Так, например, к оценке предлагается умение «учитывать историко-культурный контекст» произведения и «выявлять связь с современностью».

Еще можно высказаться

Ректор «Синергии» Артем Васильев утверждает, что «госэкзамен просто приводится в соответствие с обновленной школьной программой».

«Никаких революционных преобразований не ожидается. Никто не собирается сбрасывать с парохода современности А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Д. И. Фонвизина и других писателей-классиков», — говорит ректор (цитата по ТАСС).

Однако, судя по «минусам» в списках, с парохода современности под шумок могут сбросить и кого-то другого.

В целом жонглирование с книгами из школьной программы, которое время от времени демонстрируют чиновники, не всегда поддается логическому объяснению, но всегда болезненно и для педагогов, и для родителей, и для самих школьников. Здесь важно отметить, что на сайте ФИПИ опубликован только проект документа. То есть это документ, предлагаемый к обсуждению (и, к слову, речь об экзаменах не только по литературе, но и по другим предметам).

После того, как пользователи соцсетей и эксперты выпустили пар, обсуждая школьную программу, еще есть возможность спокойно внести свои конкретные предложения. «Приглашаем к общественно-профессиональному обсуждению данных материалов. Вопросы и предложения можно направлять на адрес fipi@fipi.ru до 30 сентября 2023 г.», — говорится в обращении на сайте ФИПИ.

Однако, каким образом будут учитывать «общественно-профессиональные» предложения и как это можно сделать за такой короткий срок, пока непонятно.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге через два года после закрытия воскрес Музей карикатуры
28 августа 2023
Листовки с именем убитого аспиранта из Габона появились в Екатеринбурге
26 августа 2023
В Екатеринбурге ожидают рекордных продаж квартир из-за увеличения ключевой ставки
28 августа 2023
Почти половина родителей Екатеринбурга собираются отпроситься 1 сентября с работы
27 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист поставил под сомнение объективность экспертизы бассейна на крыше «Высоцкого»

Возникают вопросы и из-за отсутствия мер прокурорского реагирования на работу несанкционированного бассейна
Карта выборов в гордуму Екатеринбурга-2023
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
17:56 Юных самбистов из Верхней Пышмы посетил космонавт Юрий Усачев
17:30 Екатеринбуржца подозревают в жестокой расправе над собакой
17:11 Федеральный консилиум врачей отказался предоставлять Мише Бахтину со СМА «Рисдиплам»
16:32 В Екатеринбурге во время драки на вписке молодому человеку вырвали глаз
15:56 В Североуральском округе двое юношей спасли пенсионеров из горящего дома
15:27 Две юные жительницы Свердловской области стали призерами российской онлайн-школы анимации
14:57 В Новоуральске задержали проработавшего два дня курьера телефонных мошенников
14:17 Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде до 1 сентября
13:55 Модель учёных ПНИПУ поможет в прогнозировании и управлении процессом оптического пробоя волокна
13:52 Суд оставил под арестом Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ
13:25 СК начал проверку после обнаружения тела екатеринбурженки в сгоревшей квартире
13:05 В школах Екатеринбурга линейки на 1 сентября проведут без родителей
12:25 Кировский суд Екатеринбурга назначил дату заседания по делу «Вечерних ведомостей»
12:04 Глава Екатеринбурга пообещал обеспечить улицы поселка Исток освещением
11:35 На пассажира Кольцово возбудили уголовное дело из-за четырехкилограммовой золотой цепи
11:02 На один день ограничат движение поезда между Челябинском и Каменск-Уральским
10:30 В Первоуральске на проспекте Ильича обнаружили труп
10:04 Прикамский судебный пристав стал лучшим на соревнованиях в Нижнем Новгороде
09:58 Средняя зарплата жителей Нижнего Тагила подросла до 60 тысяч рублей
09:28 «Уральским авиалиниям» могут выделить деньги на выкуп импортных самолетов
21:08 Погиб работник складского комплекса в Екатеринбурге
20:41 В столкновении автобуса с иномаркой пострадали дети и врослые
20:02 Пятерых жителей Екатеринбурга и Кушвы будут судить за организованные преступления
19:20 Распределительный шкаф в центре Екатеринбурга превратили в объект уличного искусства
18:24 Минувшей ночью в пожаре погиб пожилой екатеринбуржец
Все новости
17:31 В нижегородской школе объяснили, зачем первоклассникам выдали камуфляж
16:33 Минкульт: фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют российским духовно-нравственным ценностям
14:40 Опрос: 63% россиян поддерживают исключение Пушкина и Гоголя из ЕГЭ
11:35 В Хабаровском крае подтвердился случай заболевания корью
11:08 В Уссурийском округе эвакуируют людей из-за угрозы подмыва дамбы
10:38 Собянин сообщил об очередном беспилотнике, летевшем по направлению к Москве
17:30 СМИ: президент Габона отправлен в отставку на фоне мятежа военных
16:59 Губернатор Воронежской области сообщил о беспилотнике
16:35 Губернатор Клычков: в Орловской области упал еще один беспилотник
15:56 В Петербурге чиновник получил 8,5 лет колонии по делу о хищении 900 миллионов рублей
14:40 Площадь природного пожара в Геленджике увеличилась до 118 га
14:18 Калужский губернатор сообщил о еще одном сбитом беспилотнике
13:58 Над Иркутской областью пролетел яркий болид
12:19 Военные Габона объявили о роспуске органов власти
12:03 В Брянске в результате уничтожения беспилотника повреждено здание СК
11:43 Несколько российских регионов минувшей ночью были атакованы беспилотниками
19:10 В СК завели дело против полицейского, которого заподозрили в сдаче «депутатских анализов»
17:18 Губернатор подтвердил, что рухнувший в Челябинской области вертолет принадлежал ФСБ
16:49 Воронежского полицейского подозревают в сдаче анализов за депутата после смертельного ДТП
16:07 В Челябинской области разбился вертолет Ми-8
15:25 СМИ: в Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева
14:39 Эксперты проверили качество сотовой связи на популярных курортах Северного Кавказа
13:29 В России за неделю на 20% увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией
12:09 Минпромторг: импортозамещенный «Суперджет» совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре
11:17 В Ноябрьске задержан мужчина, который открыл стрельбу во время визита приставов
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK