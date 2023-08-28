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Опрос: 63% россиян поддерживают исключение Пушкина и Гоголя из ЕГЭ
Фото: Вечерние Ведомости
Больше половины россиян не против исключения Пушкина и Гоголя из зданий ЕГЭ.
Аналитики говорят, что около 63% россиян «поддержали бы исключение произведений авторов русской литературы начала XIX века, в частности, Александра Пушкина и Николая Гоголя из заданий ЕГЭ по литературе в 2024 году».
Опрос провел аналитический центр университета «Синергия» среди пяти тысяч жителей всех российских регионов от 18 лет, пишет ТАСС со ссылкой на исследование.
Пушкин всё
Это исследование было проведено на фоне путаницы, которая возникла после публикации документа с перечнем авторов и произведений для ЕГЭ по литературе. В списке, в частности, не оказалось Пушкина, Лермонтова и Гоголя. В Минпросвещения позже отчитались, что исключать этих авторов из программы (в целом) никто не собирается, а знания по этим авторам проверяют у школьников раньше — на ОГЭ в девятом классе. Таким образом, расклад авторов для ЕГЭ — соответствует «особенностям школьной программы», говорят чиновники.
Среди педагогов звучала точка зрения, что дети в старшей школе и так перегружены, поэтому с Пушкиным «надо разобраться» до выпускного экзамена, а к окончанию школы уделить внимание другим авторам, в том числе современным вроде Захара Прилепина.
Судя по опросу, большинство россиян также посчитали, что классическую литературу, написанную до середины XIX века, вполне достаточно проверить в девятом классе и «делать это повторно на ЕГЭ излишне», потому что тем самым выпускников подвергают дополнительной нагрузке.
Оруэлл пока в списке
Сам документ, который вызвал бурную дискуссию, был опубликован ранее на сайте ФИПИ (ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»).
В нем, в том числе, перечислены так называемые «кодификаторы требований и элементов содержания» для предстоящего ЕГЭ по литературе. В частности — список авторов и произведений, по которым детей предлагается проверять на госэкзамене (Раздел 2 — «Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по литературе»).
В списке действительно нет Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Но есть, например, Захар Прилепин, Виктор Пелевин, большой «военный» блок по прозе и поэзии Великой Отечественной. К слову, почти половина (46%) от общего числа респондентов опроса «Синергии» предлагает добавить в школьную программу «больше произведений военно-патриотической направленности».
Среди зарубежных авторов в списке есть, например, Джордж Оруэлл, а также Олдос Хаксли, Умберто Эко, Федерико Гарсиа Лорка и другие.
Минус Пастернак и Набоков
Между тем, на фоне обсуждения странно выстроенной школьной программы и «исключения» Пушкина, без внимания остались другие авторы, которых изучают именно в старших классах и которых, судя по документу, действительно по какой-то причине «исключают» из заданий на ЕГЭ.
Это произведения, отмеченные в списке знаком «-». Сноска мелким шрифтом указывает, что «элементы содержания, отмеченные знаком «-», не будут представлены в заданиях ЕГЭ 2024 г.».
В этом перечне с «минусами», к примеру, такие произведения:
Замятин. Роман «Мы».
Пастернак. Роман «Доктор Живаго».
Набоков. Рассказы, повести, романы.
Чернышевский «Что делать?».
Есенин. Поэма «Чёрный человек».
Андреев. Рассказы и повести.
Есть в списке произведения, которые предлагаются для проверки в «усеченном виде». Например, Солженицын и его «Архипелаг ГУЛАГ» в списке значатся, однако к проверке предлагается произведение не полностью, а некие «фрагменты». Какие именно, в документе не указано.
Добавим, что, помимо непосредственно произведений, документ содержит список «умений», которые будут проверять у детей на экзамене. Так, например, к оценке предлагается умение «учитывать историко-культурный контекст» произведения и «выявлять связь с современностью».
Еще можно высказаться
Ректор «Синергии» Артем Васильев утверждает, что «госэкзамен просто приводится в соответствие с обновленной школьной программой».
«Никаких революционных преобразований не ожидается. Никто не собирается сбрасывать с парохода современности А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Д. И. Фонвизина и других писателей-классиков», — говорит ректор (цитата по ТАСС).
Однако, судя по «минусам» в списках, с парохода современности под шумок могут сбросить и кого-то другого.
В целом жонглирование с книгами из школьной программы, которое время от времени демонстрируют чиновники, не всегда поддается логическому объяснению, но всегда болезненно и для педагогов, и для родителей, и для самих школьников. Здесь важно отметить, что на сайте ФИПИ опубликован только проект документа. То есть это документ, предлагаемый к обсуждению (и, к слову, речь об экзаменах не только по литературе, но и по другим предметам).
После того, как пользователи соцсетей и эксперты выпустили пар, обсуждая школьную программу, еще есть возможность спокойно внести свои конкретные предложения. «Приглашаем к общественно-профессиональному обсуждению данных материалов. Вопросы и предложения можно направлять на адрес fipi@fipi.ru до 30 сентября 2023 г.», — говорится в обращении на сайте ФИПИ.
Однако, каким образом будут учитывать «общественно-профессиональные» предложения и как это можно сделать за такой короткий срок, пока непонятно.
Аналитики говорят, что около 63% россиян «поддержали бы исключение произведений авторов русской литературы начала XIX века, в частности, Александра Пушкина и Николая Гоголя из заданий ЕГЭ по литературе в 2024 году».
Опрос провел аналитический центр университета «Синергия» среди пяти тысяч жителей всех российских регионов от 18 лет, пишет ТАСС со ссылкой на исследование.
Пушкин всё
Это исследование было проведено на фоне путаницы, которая возникла после публикации документа с перечнем авторов и произведений для ЕГЭ по литературе. В списке, в частности, не оказалось Пушкина, Лермонтова и Гоголя. В Минпросвещения позже отчитались, что исключать этих авторов из программы (в целом) никто не собирается, а знания по этим авторам проверяют у школьников раньше — на ОГЭ в девятом классе. Таким образом, расклад авторов для ЕГЭ — соответствует «особенностям школьной программы», говорят чиновники.
Среди педагогов звучала точка зрения, что дети в старшей школе и так перегружены, поэтому с Пушкиным «надо разобраться» до выпускного экзамена, а к окончанию школы уделить внимание другим авторам, в том числе современным вроде Захара Прилепина.
Судя по опросу, большинство россиян также посчитали, что классическую литературу, написанную до середины XIX века, вполне достаточно проверить в девятом классе и «делать это повторно на ЕГЭ излишне», потому что тем самым выпускников подвергают дополнительной нагрузке.
Оруэлл пока в списке
Сам документ, который вызвал бурную дискуссию, был опубликован ранее на сайте ФИПИ (ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»).
В нем, в том числе, перечислены так называемые «кодификаторы требований и элементов содержания» для предстоящего ЕГЭ по литературе. В частности — список авторов и произведений, по которым детей предлагается проверять на госэкзамене (Раздел 2 — «Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по литературе»).
В списке действительно нет Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Но есть, например, Захар Прилепин, Виктор Пелевин, большой «военный» блок по прозе и поэзии Великой Отечественной. К слову, почти половина (46%) от общего числа респондентов опроса «Синергии» предлагает добавить в школьную программу «больше произведений военно-патриотической направленности».
Среди зарубежных авторов в списке есть, например, Джордж Оруэлл, а также Олдос Хаксли, Умберто Эко, Федерико Гарсиа Лорка и другие.
Минус Пастернак и Набоков
Между тем, на фоне обсуждения странно выстроенной школьной программы и «исключения» Пушкина, без внимания остались другие авторы, которых изучают именно в старших классах и которых, судя по документу, действительно по какой-то причине «исключают» из заданий на ЕГЭ.
Это произведения, отмеченные в списке знаком «-». Сноска мелким шрифтом указывает, что «элементы содержания, отмеченные знаком «-», не будут представлены в заданиях ЕГЭ 2024 г.».
В этом перечне с «минусами», к примеру, такие произведения:
Замятин. Роман «Мы».
Пастернак. Роман «Доктор Живаго».
Набоков. Рассказы, повести, романы.
Чернышевский «Что делать?».
Есенин. Поэма «Чёрный человек».
Андреев. Рассказы и повести.
Есть в списке произведения, которые предлагаются для проверки в «усеченном виде». Например, Солженицын и его «Архипелаг ГУЛАГ» в списке значатся, однако к проверке предлагается произведение не полностью, а некие «фрагменты». Какие именно, в документе не указано.
Добавим, что, помимо непосредственно произведений, документ содержит список «умений», которые будут проверять у детей на экзамене. Так, например, к оценке предлагается умение «учитывать историко-культурный контекст» произведения и «выявлять связь с современностью».
Еще можно высказаться
Ректор «Синергии» Артем Васильев утверждает, что «госэкзамен просто приводится в соответствие с обновленной школьной программой».
«Никаких революционных преобразований не ожидается. Никто не собирается сбрасывать с парохода современности А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Д. И. Фонвизина и других писателей-классиков», — говорит ректор (цитата по ТАСС).
Однако, судя по «минусам» в списках, с парохода современности под шумок могут сбросить и кого-то другого.
В целом жонглирование с книгами из школьной программы, которое время от времени демонстрируют чиновники, не всегда поддается логическому объяснению, но всегда болезненно и для педагогов, и для родителей, и для самих школьников. Здесь важно отметить, что на сайте ФИПИ опубликован только проект документа. То есть это документ, предлагаемый к обсуждению (и, к слову, речь об экзаменах не только по литературе, но и по другим предметам).
После того, как пользователи соцсетей и эксперты выпустили пар, обсуждая школьную программу, еще есть возможность спокойно внести свои конкретные предложения. «Приглашаем к общественно-профессиональному обсуждению данных материалов. Вопросы и предложения можно направлять на адрес fipi@fipi.ru до 30 сентября 2023 г.», — говорится в обращении на сайте ФИПИ.
Однако, каким образом будут учитывать «общественно-профессиональные» предложения и как это можно сделать за такой короткий срок, пока непонятно.
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