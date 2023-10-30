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Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний
Фото: скрин документа
Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ «не означает намерения проводить ядерные испытания».
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года, ратифицирован в 2000 году.
Ряд стран, в том числе США, до сих пор его не ратифицировали.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ «не означает намерения проводить ядерные испытания».
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года, ратифицирован в 2000 году.
Ряд стран, в том числе США, до сих пор его не ратифицировали.
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