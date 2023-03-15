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На Кубани сотрудница полиции получила 2,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП с ребенком
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Краснодарском крае 42-летняя сотрудница полиции признана виновной в смертельном ДТП.
Речь идет о сотруднице группы по охране объектов ОВД по Динскому району, сообщили в региональном СУ СК.
ДТП произошло 1 апреля 2021 года в поселке Южном. Женщина ехала на «Рено Сандеро» (в СК уточнили, что это автомобиль ее родственника), не уступила дорогу ребенку и врезалась в ограждение. При этом смертельную травму получил другой ребенок, который в это время шел по тротуару.
«В ходе движения женщина не уступила дорогу малолетнему пешеходу и совершила его объезд справа. Не справившись с управлением, обвиняемая допустила наезд на металлическое ограждение, от удара которым другому 8-летнему мальчику, который шел по тротуару в попутном направлении, были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте», — сообщили в ведомстве.
Сотрудница полиции признана виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть мальчика. Ей назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также ей на три года запретили управлять автомобилем.
Речь идет о сотруднице группы по охране объектов ОВД по Динскому району, сообщили в региональном СУ СК.
ДТП произошло 1 апреля 2021 года в поселке Южном. Женщина ехала на «Рено Сандеро» (в СК уточнили, что это автомобиль ее родственника), не уступила дорогу ребенку и врезалась в ограждение. При этом смертельную травму получил другой ребенок, который в это время шел по тротуару.
«В ходе движения женщина не уступила дорогу малолетнему пешеходу и совершила его объезд справа. Не справившись с управлением, обвиняемая допустила наезд на металлическое ограждение, от удара которым другому 8-летнему мальчику, который шел по тротуару в попутном направлении, были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте», — сообщили в ведомстве.
Сотрудница полиции признана виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть мальчика. Ей назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также ей на три года запретили управлять автомобилем.
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