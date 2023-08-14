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Опрос: Сталина чаще всего одобряют мужчины старше 60 лет без высшего образования
Фото: Вечерние Ведомости
Россияне рассказали, как они относятся к политическим лидерам прошлого.
Положительные оценки чаще всего получали Петр I (82%, отрицательных — всего 6%) и Екатерина II (71%, отрицательных — 10%). На третьем месте — Иосиф Сталин, положительно о нем отзываются 65% респондентов, отрицательно — 20%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на всероссийский опрос исследовательской группы Russian Field, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек.
По данным опроса, одобрение Сталина более характерно для мужчин старше 60 лет, с доходом семьи до 80 тысяч рублей в месяц, без высшего образования, пишет издание. Негативно оценивают Сталина чаще всего образованные люди с наиболее высокими доходами.
Хуже всего опрошенные относятся к Борису Ельцину (63% отрицательных оценок и 17% положительных) и Михаилу Горбачеву (64% и 19% соответственно). При этом положительное отношение к этим персонам чаще всего выражает молодежь (почти треть опрошенных в возрастной группе до 30 лет). Отрицательная оценка этих лидеров свойственна преимущественно пожилым (до 80% в категории 60+), пишет издание.
Кроме того, опрос показал, какие лидеры оказались «наименее известными для россиян» — это Иван III, Александр I и Александр II. Дать оценку этим людям не смогли от 38% до 53% респондентов (они сказали, что затрудняются с ответом).
Напомним, на прошлой неделе в Великих Луках Псковской области после открытия и освящения памятника Сталину местная епархия объявила о «служебной проверке».
Положительные оценки чаще всего получали Петр I (82%, отрицательных — всего 6%) и Екатерина II (71%, отрицательных — 10%). На третьем месте — Иосиф Сталин, положительно о нем отзываются 65% респондентов, отрицательно — 20%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на всероссийский опрос исследовательской группы Russian Field, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек.
По данным опроса, одобрение Сталина более характерно для мужчин старше 60 лет, с доходом семьи до 80 тысяч рублей в месяц, без высшего образования, пишет издание. Негативно оценивают Сталина чаще всего образованные люди с наиболее высокими доходами.
Хуже всего опрошенные относятся к Борису Ельцину (63% отрицательных оценок и 17% положительных) и Михаилу Горбачеву (64% и 19% соответственно). При этом положительное отношение к этим персонам чаще всего выражает молодежь (почти треть опрошенных в возрастной группе до 30 лет). Отрицательная оценка этих лидеров свойственна преимущественно пожилым (до 80% в категории 60+), пишет издание.
Кроме того, опрос показал, какие лидеры оказались «наименее известными для россиян» — это Иван III, Александр I и Александр II. Дать оценку этим людям не смогли от 38% до 53% респондентов (они сказали, что затрудняются с ответом).
Напомним, на прошлой неделе в Великих Луках Псковской области после открытия и освящения памятника Сталину местная епархия объявила о «служебной проверке».
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