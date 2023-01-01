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В регионах России за сутки упали как минимум четыре городские ёлки, есть пострадавшие

19.23 Понедельник, 9 января 2023
Россия и мир
Фото: группа «Инцидент Кузбасс» в ВК
В Мурманске, Кемеровской области и в Алтайском крае за сутки упали как минимум четыре городские ёлки.

В Мурманске падение ели, которая была установлена в центре города у железнодорожного вокзала, оказалось самым разрушительным — пострадали два человека. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Северо-западному округу.

Сообщается, что люди получили незначительные травмы, на место вызвали скорую помощь. Полиция проводит проверку. Предварительная причина падения — сильный ветер. В понедельник в Мурманске ветер достигает 22 метров в секунду.

На Алтае штормовой ветер повалил городскую ёлку, которая накануне заметно набрала в весе из-за мокрого снега и дождя. Дерево упало на пешеходную зону. Об этом рассказал глава Каменского района Иван Панченко. «Штормовой ветер (до 20 метров в секунду) в ночь на 9 января внес свои коррективы в праздничное убранство города. Ветер был такой силы, что сломал ствол городской елки, и она рухнула на пешеходную зону, не выдержали даже страховочные тросы, так как 8 января шел мокрый снег и дождь, нагрузка на ель увеличилась в несколько раз», — написал глава района в телеграм-канале.

По его словам, к счастью, на площади никого в этот момент не было. Также не пострадали световые фигуры. Однако елку «пришлось демонтировать раньше срока».

В Кемеровской области пострадали сразу две городские елки. Как пишут местные СМИ, одна ель упала в Рудничном районе Кемерово напротив торгового центра. Повреждена одна ледяная скульптура. Место падения ёлки огородили. Её намерены установить снова, как только стихнет ветер.

Другая ель, судя по комментариям пользователей в паблике «Инцидент Кузбасс», упала в кемеровском городе Березовский. Также сообщается, что в областном центре на улице Патриотов из-за порыва ветра обвалилась елочная ветка с гирляндой.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

В комментариях пользователи соцсетей пишут, что ёлки, возможно, просто устали от праздников, а кто-то увидел в этом «тревожный знак».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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