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Россияне всё чаще заказывают на корпоративы тарологов, нумерологов и гадания
Фото: Вечерние Ведомости
Организаторы мероприятий отмечают, что в России вырос спрос на гадания, тарологов и нумерологов на новогодних корпоративах.
Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка. Кроме того, доля компаний, которые хотели бы в этом году увидеть на новогоднем корпоративе какого-нибудь артиста, выросла до 40% (в прошлом году процент был «значительно меньше»), говорят представители агентств.
В среднем, по данным издания, еvent-агентства подняли расценки на новогодние корпоративы на 20%. В компаниях готовы потратить на корпоративы от трех до 50 тысяч рублей из расчета на человека.
Напомним, ранее стало известно, что почти четверть (24%) представителей малого и среднего бизнеса в России считают «полезными» и «скорее полезными» эзотерические практики при принятии бизнес-решений. Речь идет об астрологических прогнозах, гаданиях на картах и рунах, нумерологии, «магических ритуалах» и услугах экстрасенсов в интересах бизнеса.
Между тем, в Госдуме хотят защитить права пользователей «оккультно-магических услуг». Как сообщил накануне первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов, каждый месяц этот рынок «растет огромными темпами», эксперты оценивают объемы это рынка «примерно в 200 млрд рублей». При этом, по его словам, есть классификатор услуг «разных экстрасенсов и гадалок», а регулирования их деятельности нет.
Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка. Кроме того, доля компаний, которые хотели бы в этом году увидеть на новогоднем корпоративе какого-нибудь артиста, выросла до 40% (в прошлом году процент был «значительно меньше»), говорят представители агентств.
В среднем, по данным издания, еvent-агентства подняли расценки на новогодние корпоративы на 20%. В компаниях готовы потратить на корпоративы от трех до 50 тысяч рублей из расчета на человека.
Напомним, ранее стало известно, что почти четверть (24%) представителей малого и среднего бизнеса в России считают «полезными» и «скорее полезными» эзотерические практики при принятии бизнес-решений. Речь идет об астрологических прогнозах, гаданиях на картах и рунах, нумерологии, «магических ритуалах» и услугах экстрасенсов в интересах бизнеса.
Между тем, в Госдуме хотят защитить права пользователей «оккультно-магических услуг». Как сообщил накануне первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов, каждый месяц этот рынок «растет огромными темпами», эксперты оценивают объемы это рынка «примерно в 200 млрд рублей». При этом, по его словам, есть классификатор услуг «разных экстрасенсов и гадалок», а регулирования их деятельности нет.
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