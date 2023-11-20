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Во Владивостоке полицейские, избившие подозреваемого, получили по три года колонии
Фото: Вечерние Ведомости
Во Владивостоке два бывших оперуполномоченных уголовного розыска, избившие задержанного, получили три и три с половиной года колонии общего режима.
Бывших полицейских судили по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, угрозой его применения и с применением спецсредств, уточнили в прокуратуре региона. «В августе 2020 года в рамках работы по заявлению о хищении денежных средств с банковского счета в отдел полиции доставлен подозреваемый, который отрицал свою причастность к совершению преступления, после чего бывшие полицейские применили в отношении невиновного лица психологическое давление, физическое насилие и спецсредства», — сообщили в ведомстве.
С учетом позиции гособвинителя суд назначил бывшим сотрудникам угрозыска три года шесть месяцев и три года соответственно в колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда.
Добавим, на прошлой неделе аналогичное решение вынес суд в Орле. Там двое полицейских, избившие задержанного в отделе и сломавшие ему руку, получили по три года общего режима.
Напомним, в конце мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который смягчает наказания для полицейских, совершивших преступления. Закон исключает из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Такая норма была введена в законодательство в 2010 году, однако некоторые депутаты посчитали, что этот пункт имеет «дискриминационный характер».
Бывших полицейских судили по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, угрозой его применения и с применением спецсредств, уточнили в прокуратуре региона. «В августе 2020 года в рамках работы по заявлению о хищении денежных средств с банковского счета в отдел полиции доставлен подозреваемый, который отрицал свою причастность к совершению преступления, после чего бывшие полицейские применили в отношении невиновного лица психологическое давление, физическое насилие и спецсредства», — сообщили в ведомстве.
С учетом позиции гособвинителя суд назначил бывшим сотрудникам угрозыска три года шесть месяцев и три года соответственно в колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда.
Добавим, на прошлой неделе аналогичное решение вынес суд в Орле. Там двое полицейских, избившие задержанного в отделе и сломавшие ему руку, получили по три года общего режима.
Напомним, в конце мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который смягчает наказания для полицейских, совершивших преступления. Закон исключает из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Такая норма была введена в законодательство в 2010 году, однако некоторые депутаты посчитали, что этот пункт имеет «дискриминационный характер».
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