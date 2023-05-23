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Депутаты ГД приняли закон, смягчающий наказания для сотрудников полиции
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который смягчает наказания для полицейских, совершивших преступления. Во время первого чтения законопроект раскритиковали, посчитав, что он приведет к злоупотреблениям.
Принятый закон исключает из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Такая норма была введена в законодательство в 2010 году, однако сейчас авторы инициативы (группа депутатов от КПРФ) посчитали, что этот пункт имеет «дискриминационный характер» и заявляют, что норма не соответствует принципу равенства всех перед законом.
«…Допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов. Правопорядок в России обеспечивают, помимо МВД, также работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и др. Принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо», — говорится в пояснительной записке к документу.
В феврале во время первого чтения предложенный проект вызвал среди депутатов оживленную дискуссию. Так, авторам инициативы предложили устранить «дискриминацию» через распространение отягчающих обстоятельств «на всех работников правоохранительной системы», которые совершают преступление. На что авторы проекта ответили, что ответственность при таком подходе придется усиливать для «значительной части населения», в том числе для... учителей. «Когда преступление совершает педагог, это ещё страшнее, чем преступление полицейского. И в целом-то очень много категорий граждан, которые могли бы подпасть вот под необходимость (в кавычках имеется в виду необходимость) включить их в 63-ю статью Уголовного кодекса («Обстоятельства, отягчающие наказание» — прим. ред.) Боюсь, что этих категорий было бы очень много и у нас с отягчающими обстоятельствами ходила бы, ну, значительная часть населения», — заявлял депутат Синельщиков в феврале (цитата по стенограмме на сайте Думы).
Также критики законопроекта заявляли, что вслед за отменой отягчающих обстоятельств для сотрудников МВД следует отменить статьи УК о «Применении насилия в отношении представителя власти» и об «Оскорблении представителя власти», где в первую очередь речь идёт о представителях органов внутренних дел. «Может быть, мы одновременно с рассмотрением данного проекта отменим статьи 318 и 319 тоже и будем осуждать тех, кто оскорбляет сотрудников правоохранительных органов и нападает на них, на общих основаниях?», — заявлял один из депутатов.
В целом несогласные с поправками парламентарии сошлись во мнении, что «любой правоохранитель несёт перед обществом повышенную ответственность», поэтому отягчающее обстоятельство необходимо распространить на всех представителей правоохранительной системы. Особенно, если нарушивший закон человек облечен властью и имеет право на ношение служебного оружия. Однако закон был принят, несмотря на замечания.
Авторы инициативы утверждают, что норма 2010 года была принята на фоне «рекордно низкого престижа профессии», а сейчас, по их мнению, ситуация изменилась. Депутаты утверждают, что правоохранители в целом совершают ничтожно мало преступлений на общем фоне. «Согласно официальным статистическим данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, количество преступлений среди сотрудников всех правоохранительных органов составляет в среднем не более 1 % от общего числа преступлений, совершаемых в Российской Федерации, причем на "долю" МВД из этого одного процента приходится менее одной трети», — говорится в пояснительной записке.
Напомним, законопроект подготовили депутаты Госдумы от КПРФ Юрий Афонин, Юрий Синельщиков, Николай Коломейцев и Денис Парфенов.
Принятый закон исключает из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Такая норма была введена в законодательство в 2010 году, однако сейчас авторы инициативы (группа депутатов от КПРФ) посчитали, что этот пункт имеет «дискриминационный характер» и заявляют, что норма не соответствует принципу равенства всех перед законом.
«…Допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов. Правопорядок в России обеспечивают, помимо МВД, также работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и др. Принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо», — говорится в пояснительной записке к документу.
В феврале во время первого чтения предложенный проект вызвал среди депутатов оживленную дискуссию. Так, авторам инициативы предложили устранить «дискриминацию» через распространение отягчающих обстоятельств «на всех работников правоохранительной системы», которые совершают преступление. На что авторы проекта ответили, что ответственность при таком подходе придется усиливать для «значительной части населения», в том числе для... учителей. «Когда преступление совершает педагог, это ещё страшнее, чем преступление полицейского. И в целом-то очень много категорий граждан, которые могли бы подпасть вот под необходимость (в кавычках имеется в виду необходимость) включить их в 63-ю статью Уголовного кодекса («Обстоятельства, отягчающие наказание» — прим. ред.) Боюсь, что этих категорий было бы очень много и у нас с отягчающими обстоятельствами ходила бы, ну, значительная часть населения», — заявлял депутат Синельщиков в феврале (цитата по стенограмме на сайте Думы).
Также критики законопроекта заявляли, что вслед за отменой отягчающих обстоятельств для сотрудников МВД следует отменить статьи УК о «Применении насилия в отношении представителя власти» и об «Оскорблении представителя власти», где в первую очередь речь идёт о представителях органов внутренних дел. «Может быть, мы одновременно с рассмотрением данного проекта отменим статьи 318 и 319 тоже и будем осуждать тех, кто оскорбляет сотрудников правоохранительных органов и нападает на них, на общих основаниях?», — заявлял один из депутатов.
В целом несогласные с поправками парламентарии сошлись во мнении, что «любой правоохранитель несёт перед обществом повышенную ответственность», поэтому отягчающее обстоятельство необходимо распространить на всех представителей правоохранительной системы. Особенно, если нарушивший закон человек облечен властью и имеет право на ношение служебного оружия. Однако закон был принят, несмотря на замечания.
Авторы инициативы утверждают, что норма 2010 года была принята на фоне «рекордно низкого престижа профессии», а сейчас, по их мнению, ситуация изменилась. Депутаты утверждают, что правоохранители в целом совершают ничтожно мало преступлений на общем фоне. «Согласно официальным статистическим данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, количество преступлений среди сотрудников всех правоохранительных органов составляет в среднем не более 1 % от общего числа преступлений, совершаемых в Российской Федерации, причем на "долю" МВД из этого одного процента приходится менее одной трети», — говорится в пояснительной записке.
Напомним, законопроект подготовили депутаты Госдумы от КПРФ Юрий Афонин, Юрий Синельщиков, Николай Коломейцев и Денис Парфенов.
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