Возрастное ограничение 18+
Опрос: 18% россиян тратят больше половины ежемесячного дохода на выплаты по кредитам
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Около 18% трудоспособных россиян на выплаты по кредитам тратят более половины своего ежемесячного дохода.
Об этом пишет Forbes со ссылкой на опрос сервиса «Кредитный помощник».
По словам 42% участников опроса, на выплату ежемесячных взносов они тратят от 10% до 30% дохода.
Четвертая часть опрошенных (24%) тратит на эти цели от 30 до 50% дохода.
4% опрошенных сообщили, что тратят на погашение кредитов более 80% своих доходов.
Самую небольшую долю от ежемесячного дохода (до 10%) отдают на погашение долгов только 12% россиян.
Почти каждый пятый участник опроса (21%) заявил, что периодически пропускает график погашения по кредитам. 22% респондентов ответили, что им «сложно» обслуживать кредиты. 13% признались, что для них это «очень сложно».
Опрос проводили в октябре, участие в нем приняли 1500 трудоспособных респондентов старше 18 лет.
Об этом пишет Forbes со ссылкой на опрос сервиса «Кредитный помощник».
По словам 42% участников опроса, на выплату ежемесячных взносов они тратят от 10% до 30% дохода.
Четвертая часть опрошенных (24%) тратит на эти цели от 30 до 50% дохода.
4% опрошенных сообщили, что тратят на погашение кредитов более 80% своих доходов.
Самую небольшую долю от ежемесячного дохода (до 10%) отдают на погашение долгов только 12% россиян.
Почти каждый пятый участник опроса (21%) заявил, что периодически пропускает график погашения по кредитам. 22% респондентов ответили, что им «сложно» обслуживать кредиты. 13% признались, что для них это «очень сложно».
Опрос проводили в октябре, участие в нем приняли 1500 трудоспособных респондентов старше 18 лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
15% екатеринбуржцев планируют продолжить выходные после 6 ноября отпусками и отгулами
04 ноября 2023
04 ноября 2023
В Свердловской области продолжает расти спрос на сотрудников
03 ноября 2023
03 ноября 2023
Автолюбитель добился от УК выплаты ущерба за повреждённое в Екатеринбурге снегом авто
02 ноября 2023
02 ноября 2023
Свердловский суд аннулировал оформленный мошенниками кредит
01 ноября 2023
01 ноября 2023