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Жители Чувашии пожаловались, что вынуждены делать флюорографию в автобусе у всех на виду
Фото: скрин видео из группы ВК «Типичный | Алатырь»
В Минздраве Чувашии объяснили, почему жителям приходится делать флюорографию в автобусе, при этом выстояв в большой очереди на улице.
Накануне в группе ВК «Типичный Алатырь» появилось видео, на котором около двух десятков человек стоят на улице в очереди возле автобуса. В салоне автобуса видно наполовину раздетого человека, который прикрылся чем-то вроде простыни. «Вот так вот ещё и раздеваться надо у всех на обзоре <...> На улице вообще не май месяц. Медицина, 21 век», — говорит за кадром автор ролика.
Люди жалуются, что в центральной районной больнице Алатыря уже два месяца нет флюорографа, поэтому пациентам предложили «альтернативу» — проходить процедуру в автобусе.
В четверг эту информацию прокомментировали в региональном Минздраве. Чиновники подтвердили, что оборудование сломалось, и для того, чтобы люди не остались без обследования, к работе привлекли «мобильный флюорографический кабинет».
«В социальных сетях распространяется видео, где жители Алатырского муниципального округа ожидают очереди для прохождения флюорографии на улице. В медицинской организации действительно вышел из строя флюорограф. Технический осмотр показал, что оборудование не подлежит ремонту. Чтобы обследование было доступно населению, к работе привлекли мобильный флюорографический кабинет, который находится рядом с больницей», — говорится в сообщении Минздрава.
Там добавили, что стоять на холоде не обязательно, «граждане могут ожидать своего приема в поликлинике, чтобы не находиться на улице».
Кроме того, пациентам предложили вместо флюорографии сделать цифровую рентгенографию грудной клетки. «Такая возможность в учреждении имеется. Для этого необходимо получить направление у лечащего врача», — добавили в ведомстве. Новый флюорограф в районную больницу планируют закупить в следующем году.
Между тем, некоторые жители на автобус не жалуются. В комментариях пользователи пишут, что раньше вместо автобуса был якобы «списанный КамАЗ».
Напомним, на этой неделе в Омской области отправили в отставку министра здравоохранения, который предлагал деревенскому фельдшеру ходить в туалет к соседям, так как в ФАПе нет санузла.
Накануне в группе ВК «Типичный Алатырь» появилось видео, на котором около двух десятков человек стоят на улице в очереди возле автобуса. В салоне автобуса видно наполовину раздетого человека, который прикрылся чем-то вроде простыни. «Вот так вот ещё и раздеваться надо у всех на обзоре <...> На улице вообще не май месяц. Медицина, 21 век», — говорит за кадром автор ролика.
Люди жалуются, что в центральной районной больнице Алатыря уже два месяца нет флюорографа, поэтому пациентам предложили «альтернативу» — проходить процедуру в автобусе.
В четверг эту информацию прокомментировали в региональном Минздраве. Чиновники подтвердили, что оборудование сломалось, и для того, чтобы люди не остались без обследования, к работе привлекли «мобильный флюорографический кабинет».
«В социальных сетях распространяется видео, где жители Алатырского муниципального округа ожидают очереди для прохождения флюорографии на улице. В медицинской организации действительно вышел из строя флюорограф. Технический осмотр показал, что оборудование не подлежит ремонту. Чтобы обследование было доступно населению, к работе привлекли мобильный флюорографический кабинет, который находится рядом с больницей», — говорится в сообщении Минздрава.
Там добавили, что стоять на холоде не обязательно, «граждане могут ожидать своего приема в поликлинике, чтобы не находиться на улице».
Кроме того, пациентам предложили вместо флюорографии сделать цифровую рентгенографию грудной клетки. «Такая возможность в учреждении имеется. Для этого необходимо получить направление у лечащего врача», — добавили в ведомстве. Новый флюорограф в районную больницу планируют закупить в следующем году.
Между тем, некоторые жители на автобус не жалуются. В комментариях пользователи пишут, что раньше вместо автобуса был якобы «списанный КамАЗ».
Напомним, на этой неделе в Омской области отправили в отставку министра здравоохранения, который предлагал деревенскому фельдшеру ходить в туалет к соседям, так как в ФАПе нет санузла.
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