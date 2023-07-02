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В Кемерово по громкому делу об убийстве студентки пятеро полицейских получили условные сроки

11.07 Понедельник, 10 июля 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Кемерово пять сотрудников правоохранительных органов получили условные сроки по резонансному делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой.

Напомним, в январе 2020 года 23-летнюю студентку убил ее бывший парень Владислав Канюс (в июле 2022 года получил 17 лет строгого режима). В ходе расследования выяснилось, что соседи слышали шум в квартире и крики девушки и долго пытались вызвать полицию. Расшифровка обращений в службу «112» показала, что было сделано как минимум семь звонков. В последнем обращении жильцы сказали, что вызвали полицию полтора часа назад, но никто не приехал, поэтому они сами вскрыли дверь. Девушка была мертва. Убийца девушки «был задержан на месте преступления», позже отрапортовали в полиции.

Затем в СМИ появились расшифровки разговоров, как утверждается, в дежурной части, где сотрудники якобы смеялись, обсуждая, что «баба верещит дурниной», отправить на вызов некого, а «в квартиру ломятся уже человек 15».

Уголовное дело было возбуждено по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 УК, халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В деле пять фигурантов — двое полицейских Ленинского УВД по Кемерово, которые не выехали на помощь девушке, и три сотрудницы Центрального УВД по городу, которые не довели информацию, полученную от «112», до нарядов ППС, ДПС и Росгвардии.

В СК уточнили, что после второго звонка в полицию сотрудники «сообщили в УВД города Кемерово, что не могут организовать выезд сотрудников на место из-за нехватки свободных групп задержания». При этом вышестоящему руководству о сложившейся ситуации никто из фигурантов не доложил, добавили в СК.

Все пятеро фигурантов получили условные сроки.

«Приговором суда 44- и 42-летним и 37-летней осужденным назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год <...> а 24- и 32-летней осужденным назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», — говорится в релизе СК.

Также они лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком от одного до двух лет.

«В счет компенсации причиненного преступлением двум потерпевшим по уголовному делу морального вреда с подсудимых судом взыскано по 30 тысяч рублей с каждого. Помимо этого в пользу каждого из двух потерпевших с МВД России судом взыскано по 1 млн рублей», — сообщили в СК. Потерпевшие — отец и дядя убитой девушки.

В СК фамилии фигурантов не называют. По данным СМИ из зала суда, речь о бывшем начальнике смены Михаиле Балашове, бывшем оперативном дежурном Дмитрии Тарицыне, сотрудницах дежурной части Анне Пономаревой. Марии Дунаевой и Кристине Юдинцевой.

В ведомстве уточнили, что «со следствием полицейские не сотрудничали».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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