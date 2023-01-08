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Минпросвещения: для российских школ утвердили образовательный модуль по игре в лапту
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Минпросвещения разработало модуль для школ по лапте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Модуль «Лапта» разработан для начального общего, основного общего и среднего общего образования. Уточняется, что он включен в Реестр примерных основных общеобразовательных программ министерства.
«Модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что новый учебный модуль «направлен на расширение интеграции уроков физической культуры и внеурочной деятельности».
Особое внимание игре в лапту будет уделено в школьных спортивных клубах. В ведомстве добавили, что к 2024 году в каждой школе будет создан спортивный клуб.
Модуль «Лапта» разработан для начального общего, основного общего и среднего общего образования. Уточняется, что он включен в Реестр примерных основных общеобразовательных программ министерства.
«Модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что новый учебный модуль «направлен на расширение интеграции уроков физической культуры и внеурочной деятельности».
Особое внимание игре в лапту будет уделено в школьных спортивных клубах. В ведомстве добавили, что к 2024 году в каждой школе будет создан спортивный клуб.
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