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В Вашингтоне возле Белого дома упала главная рождественская елка
Фото: Вечерние Ведомости
В Вашингтоне упала главная рождественская ель возле Белого дома.
Причиной падения стал сильный порыв ветра, пишет The Washington Post.
«Национальная рождественская елка рухнула во вторник из-за сильного ветра возле Белого дома, сообщили официальные лица <...> Власти не позволили прохожим и представителям СМИ приблизиться к месту происшествия», — пишет издание.
С 1970-х годов национальные рождественские ели не устанавливают на стендах, а высаживают, пишет издание. Так, упавшее дерево было посажено всего две недели назад, чтобы заменить предыдущее, которое посадили в 2021 году. У прежней ели «развилось грибковое заболевание», отмечает издание.
В прежние годы как минимум три рождественских дерева были повалены ветром, одно из них упало в феврале 2011 года, причем посажено оно была в 1978 году. Также известны случаи, когда одна ель упала с грузовика, а другая не прижилась при посадке и погибла.
По традиции, огни на главной рождественской ели торжественно зажигает президент США. Церемония назначена на четверг.
Причиной падения стал сильный порыв ветра, пишет The Washington Post.
«Национальная рождественская елка рухнула во вторник из-за сильного ветра возле Белого дома, сообщили официальные лица <...> Власти не позволили прохожим и представителям СМИ приблизиться к месту происшествия», — пишет издание.
С 1970-х годов национальные рождественские ели не устанавливают на стендах, а высаживают, пишет издание. Так, упавшее дерево было посажено всего две недели назад, чтобы заменить предыдущее, которое посадили в 2021 году. У прежней ели «развилось грибковое заболевание», отмечает издание.
В прежние годы как минимум три рождественских дерева были повалены ветром, одно из них упало в феврале 2011 года, причем посажено оно была в 1978 году. Также известны случаи, когда одна ель упала с грузовика, а другая не прижилась при посадке и погибла.
По традиции, огни на главной рождественской ели торжественно зажигает президент США. Церемония назначена на четверг.
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