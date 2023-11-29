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В Вашингтоне возле Белого дома упала главная рождественская елка

11.43 Среда, 29 ноября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Вашингтоне упала главная рождественская ель возле Белого дома.

Причиной падения стал сильный порыв ветра, пишет The Washington Post.

«Национальная рождественская елка рухнула во вторник из-за сильного ветра возле Белого дома, сообщили официальные лица <...> Власти не позволили прохожим и представителям СМИ приблизиться к месту происшествия», — пишет издание.

С 1970-х годов национальные рождественские ели не устанавливают на стендах, а высаживают, пишет издание. Так, упавшее дерево было посажено всего две недели назад, чтобы заменить предыдущее, которое посадили в 2021 году. У прежней ели «развилось грибковое заболевание», отмечает издание.

В прежние годы как минимум три рождественских дерева были повалены ветром, одно из них упало в феврале 2011 года, причем посажено оно была в 1978 году. Также известны случаи, когда одна ель упала с грузовика, а другая не прижилась при посадке и погибла.

По традиции, огни на главной рождественской ели торжественно зажигает президент США. Церемония назначена на четверг.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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