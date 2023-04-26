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В Мордовии подполковник полиции получил два года условно за разглашение гостайны

18.32 Вторник, 2 мая 2023
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Верховный суд Республики Мордовия признал сотрудника правоохранительных органов виновным в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ).

Полицейский получил два года лишения свободы условно. «Сотрудник правоохранительных органов, имеющий доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, которая ему стала известна по службе, предоставил возможность ознакомиться с данными сведениями лицам, не наделенным таким правом», — сообщили в суде.

РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ пишут, что речь о подполковнике полиции. Он также лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на два года.

Дело рассматривалось на закрытом судебном заседании. В региональном главке полиции заявили, что сотрудник уволен из органов по отрицательным основаниям.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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