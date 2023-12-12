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В Махачкале после протеста жителей восстановили электроснабжение одного из районов
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Дагестанские энергетики восстановили энергоснабжение одного из районов Махачкалы.
Об этом утром в четверг сообщили в Минэнерго Дагестана. Вечером накануне жители севера Махачкалы перекрыли дорогу в знак протеста против продолжительного отключения электричества.
На место «для разъяснения ситуации» к жителям обесточенных районов выезжали заместитель министра энергетики и представители администрации Махачкалы, сообщили в администрации города.
По информации местных изданий, люди жаловались, что в их домах несколько суток нет света, не работают обогревательные приборы. Сообщалось, что жители блокировали движение на двух проспектах.
После встречи с чиновниками и «разъяснительной беседы» жители стали расходиться по домам, говорят в администрации города. Людям пообещали, что электричество будет восстановлено в ближайшие часы. «Энергоснабжение обесточенных потребителей посёлка Сепараторов и улицы Гамидова будет восстановлено в течение 2-3 часов <...> Продолжительное отключение потребителей, по данным энергетиков, связано с тем, что специалисты долгое время не могли найти место повреждения линии электропередачи», — заявили накануне в Минэнерго Дагестана.
Там добавили, что ситуацию осложняют неблагоприятные погодные условия.
В администрации города утверждают, что устранение технологических нарушений проводится в круглосуточном режиме.
Об этом утром в четверг сообщили в Минэнерго Дагестана. Вечером накануне жители севера Махачкалы перекрыли дорогу в знак протеста против продолжительного отключения электричества.
На место «для разъяснения ситуации» к жителям обесточенных районов выезжали заместитель министра энергетики и представители администрации Махачкалы, сообщили в администрации города.
По информации местных изданий, люди жаловались, что в их домах несколько суток нет света, не работают обогревательные приборы. Сообщалось, что жители блокировали движение на двух проспектах.
После встречи с чиновниками и «разъяснительной беседы» жители стали расходиться по домам, говорят в администрации города. Людям пообещали, что электричество будет восстановлено в ближайшие часы. «Энергоснабжение обесточенных потребителей посёлка Сепараторов и улицы Гамидова будет восстановлено в течение 2-3 часов <...> Продолжительное отключение потребителей, по данным энергетиков, связано с тем, что специалисты долгое время не могли найти место повреждения линии электропередачи», — заявили накануне в Минэнерго Дагестана.
Там добавили, что ситуацию осложняют неблагоприятные погодные условия.
В администрации города утверждают, что устранение технологических нарушений проводится в круглосуточном режиме.
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