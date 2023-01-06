В кемеровской больнице организовали продажу свежего мяса и колбасы, Минздрав провел проверку

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В городской больнице Прокопьевска в Кемеровской области организовали продажу мяса, колбасы и напитков. Минздрав провел проверку.Судя по опубликованным в соцсетях и СМИ фотографиям, продукты продают на первом этаже больницы рядом с регистратурой.На застекленной магазинной витрине — большой выбор колбасных изделий, копченостей, свежего мяса. На витрине написано, что это продукция местных производителей. Также рядом расположены холодильники с напитками.После публикаций в СМИ региональный Минздрав провел внеплановую проверку, которая показала, что часть помещений отдали арендаторам. Ситуацию в ведомстве назвали «недопустимой» и заявили, что проверят все медицинские организации, сообщили «Вести Кузбасс».Добавим, что пользователи соцсетей также пишут, что в этой больнице работает парикмахерская. По этому поводу в Минздраве заявили, что парикмахерская имеет отдельный вход и не располагается в зоне оказания медпомощи, а указатели были размещены «некорректно».