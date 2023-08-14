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Минпросвещения РФ: в колледжах будут готовить операторов БПЛА
Фото: Вечерние Ведомости
В российских колледжах начнут обучать операторов беспилотных авиасистем.
Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Кравцов на Московском урбанистическом форуме.
По его словам, министерство утвердило перечень профессий, по которым ведется обучение в колледжах. Всего в перечне 5 110 наименований, в том числе 250 новых «востребованных профессий», например, оператор беспилотников.
«В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее», — сказал Кравцов (цитата по ТАСС).
Кроме того, в перечень включили такие профессии, как оператор трехмерной печати, добровольный спасатель, инспектор подразделения транспортной безопасности и др.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» обращает внимание, что до Кравцова на форуме выступил замминистра промышленности и торговли Осьмаков. По его словам, как пишет канал, из-за «новой геополитической ситуации» властям якобы потребуется 1 миллион операторов дронов до 2030 года.
Напомним, в июне правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Согласно стратегии, в России должна появиться новая отрасль экономики, которая связана с гражданскими БПЛА.
Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Кравцов на Московском урбанистическом форуме.
По его словам, министерство утвердило перечень профессий, по которым ведется обучение в колледжах. Всего в перечне 5 110 наименований, в том числе 250 новых «востребованных профессий», например, оператор беспилотников.
«В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее», — сказал Кравцов (цитата по ТАСС).
Кроме того, в перечень включили такие профессии, как оператор трехмерной печати, добровольный спасатель, инспектор подразделения транспортной безопасности и др.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» обращает внимание, что до Кравцова на форуме выступил замминистра промышленности и торговли Осьмаков. По его словам, как пишет канал, из-за «новой геополитической ситуации» властям якобы потребуется 1 миллион операторов дронов до 2030 года.
Напомним, в июне правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Согласно стратегии, в России должна появиться новая отрасль экономики, которая связана с гражданскими БПЛА.
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