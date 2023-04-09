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В Туве энергетики спасли кота, два дня просидевшего на опоре ЛЭП
Россия и мир
Фото: «Россети Сибирь».
Минувшей ночью в Туве энергетики спасали кота, который два дня просидел на опоре высоковольтной линии электропередачи.
О попавшем в беду коте сообщили жители поселка городского типа Каа-Хем. На время спасательной операции пришлось оставить без электричества несколько улиц, рассказали в компании «Россети Сибирь». Между тем, люди не жаловались, а, наоборот, поблагодарили, что животное не бросили.
«Снимать животных с ЛЭП можно только профессионалам, самостоятельно этого делать нельзя. Линия должна быть отключена от напряжения, необходимо убедиться, что место безопасно», — предупреждает электромонтер Аймир Саай. К слову, для него это уже второй спасенный кот.
В компании сообщили, что кот оказался добрым и ласковым, его уже приютили в семье.
О попавшем в беду коте сообщили жители поселка городского типа Каа-Хем. На время спасательной операции пришлось оставить без электричества несколько улиц, рассказали в компании «Россети Сибирь». Между тем, люди не жаловались, а, наоборот, поблагодарили, что животное не бросили.
«Снимать животных с ЛЭП можно только профессионалам, самостоятельно этого делать нельзя. Линия должна быть отключена от напряжения, необходимо убедиться, что место безопасно», — предупреждает электромонтер Аймир Саай. К слову, для него это уже второй спасенный кот.
В компании сообщили, что кот оказался добрым и ласковым, его уже приютили в семье.
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