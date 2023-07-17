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Власти Марий Эл отказались от застройки частного сектора после стихийного протеста жителей
Фото: Вечерние Ведомости
Власти отказались от застройки частного сектора в Йошкар-Оле после массового протеста жителей.
В воскресенье, 16 июля, стихийный митинг провели 350 жителей Фестивального района, пишет издание «7Х7». Они выступили с протестом против застройки частного сектора многоквартирными домами.
Горожане заявили, что намерены начать сбор подписей за отставку администрации Йошкар-Олы и передали обращения в прокуратуру и мэрию города.
Накануне глава республики Марий Эл Юрий Зайцев встретился с жителями микрорайона. Он заявил, что предложение о застройке «будет отклонено».
«Слухи о возможной застройке территории частного сектора многоквартирными домами вызвали обеспокоенность жителей. Пообщался с населением и объяснил, что без учета позиции жителей по данному вопросу решение принято быть не может. Представленное строительной компанией "Салют" предложение является неприемлемым и будет отклонено», — написал в телеграм-канале глава Марий Эл.
По его словам, с жителями «получился конструктивный диалог». Между тем, глава региона поручил мэру Йошкар-Олы Евгению Маслову «повысить эффективность обратной связи с населением и держать вопросы жителей на постоянном личном контроле».
В воскресенье, 16 июля, стихийный митинг провели 350 жителей Фестивального района, пишет издание «7Х7». Они выступили с протестом против застройки частного сектора многоквартирными домами.
Горожане заявили, что намерены начать сбор подписей за отставку администрации Йошкар-Олы и передали обращения в прокуратуру и мэрию города.
Накануне глава республики Марий Эл Юрий Зайцев встретился с жителями микрорайона. Он заявил, что предложение о застройке «будет отклонено».
«Слухи о возможной застройке территории частного сектора многоквартирными домами вызвали обеспокоенность жителей. Пообщался с населением и объяснил, что без учета позиции жителей по данному вопросу решение принято быть не может. Представленное строительной компанией "Салют" предложение является неприемлемым и будет отклонено», — написал в телеграм-канале глава Марий Эл.
По его словам, с жителями «получился конструктивный диалог». Между тем, глава региона поручил мэру Йошкар-Олы Евгению Маслову «повысить эффективность обратной связи с населением и держать вопросы жителей на постоянном личном контроле».
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