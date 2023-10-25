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Путин заявил, что его удивили низкие зарплаты в космической отрасли
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли. По его словам, он не понимает, как этот вопрос «упустили».
Накануне Путин встретился с молодыми учеными и специалистами на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П.Королёва.
На встрече его спросили о кадровом кризисе и «неконкурентных» зарплатах в отрасли.
«В отрасли происходит большой уход кадров. Например, из моего коллектива только за текущий год ушла четверть сотрудников. Они уходят кто в коммерцию, кто в частные космические компании, потому что на сегодняшний день, к сожалению, заработные платы не такие конкурентоспособные в "Роскосмосе", как в коммерции. И зачастую мы получаем в два-три раза ниже зарплату, чем могут платить коммерческие компании», — рассказала на встрече Любовь Ширяева из АО «Российские космические системы» (цитату приводит официальный сайт президента РФ).
По ее словам, молодые инженеры, которые отучились шесть лет в вузе, «иногда получают меньше, чем курьеры на рынке». Девушка спросила, могут ли специалисты рассчитывать на кардинальные изменения в части оплаты труда.
Путин в ответ заявил, что был удивлен зарплатам в отрасли «ниже среднего» и признал, что вопрос надо решать.
«[Получают] среднюю [зарплату] по соответствующим регионам, это получается где-то в районе среднего, даже чуть ниже среднего, а должно быть выше. Согласен, мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже как-то не ожидал, когда смотрел материалы к сегодняшнему совещанию, которое будет, даже немножко был удивлен. Потому что у нас для отдельных направлений высокотехнологичной деятельности существует определенный порядок, вы знаете, в научных учреждениях: к рынку, к средней зарплате по региону должны получать столько, – там 100, там 200 процентов. Но это тоже, конечно, важнейшая сфера, даже не понимаю, как мы упустили. Согласен», — цитирует пресс-служба Кремля.
При этом Путин добавил, что «такие вопросы не решаются в один щелчок».
Накануне Путин встретился с молодыми учеными и специалистами на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П.Королёва.
На встрече его спросили о кадровом кризисе и «неконкурентных» зарплатах в отрасли.
«В отрасли происходит большой уход кадров. Например, из моего коллектива только за текущий год ушла четверть сотрудников. Они уходят кто в коммерцию, кто в частные космические компании, потому что на сегодняшний день, к сожалению, заработные платы не такие конкурентоспособные в "Роскосмосе", как в коммерции. И зачастую мы получаем в два-три раза ниже зарплату, чем могут платить коммерческие компании», — рассказала на встрече Любовь Ширяева из АО «Российские космические системы» (цитату приводит официальный сайт президента РФ).
По ее словам, молодые инженеры, которые отучились шесть лет в вузе, «иногда получают меньше, чем курьеры на рынке». Девушка спросила, могут ли специалисты рассчитывать на кардинальные изменения в части оплаты труда.
Путин в ответ заявил, что был удивлен зарплатам в отрасли «ниже среднего» и признал, что вопрос надо решать.
«[Получают] среднюю [зарплату] по соответствующим регионам, это получается где-то в районе среднего, даже чуть ниже среднего, а должно быть выше. Согласен, мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже как-то не ожидал, когда смотрел материалы к сегодняшнему совещанию, которое будет, даже немножко был удивлен. Потому что у нас для отдельных направлений высокотехнологичной деятельности существует определенный порядок, вы знаете, в научных учреждениях: к рынку, к средней зарплате по региону должны получать столько, – там 100, там 200 процентов. Но это тоже, конечно, важнейшая сфера, даже не понимаю, как мы упустили. Согласен», — цитирует пресс-служба Кремля.
При этом Путин добавил, что «такие вопросы не решаются в один щелчок».
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