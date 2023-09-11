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Власти Башкирии после протестов жителей решили не разрабатывать хребет Ирандык

18.07 Понедельник, 11 сентября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Башкирии отказались от идеи добывать марганцевую руду на хребте Ирандык. Ранее против разработки выступали местные жители.

По данным издания Ufa1.ru, весной этого года в двух небольших селах в Баймакском районе прошли народные сходы против разработки недр. Люди в том числе жаловались на недобросовестных старателей, чья работа приводит к ухудшению экологии, и обращались за помощью в федеральные ведомства.

Возмущение также вызвали планы властей провести геологическое исследование хребта Ирандык. Жители опасались, что новые разработки приведут к загрязнению родников, рек, питьевой воды. В переговорах в конфликтной ситуации участвовали чиновники, промышленники, экоактивисты и местные жители.

Власти заявляли, что в ситуации произошло «принципиальное недопонимание». Чиновники делали акцент на том, что лицензия выдается именно на геологическое изучение хребта, а не на геологическую разведку. Это делается якобы для того, чтобы провести «инвентаризацию недр» в горном хребте и отследить «динамику химических свойств марганцевой руды». Такие мероприятия проводятся с периодичностью в 30–50 лет, говорили чиновники, и просили людей не переживать, так как «заказчиком работ выступает государство, а не частные компании».

В понедельник стало известно, что власти все-таки не будут проводить разработку хребта Ирандык. Вице-премьер республики Азамат Абдрахманов сообщил, что «работы на этом участке нерентабельны», так как на хребте не нашли достаточного количества марганца для добычи, пишет издание.

По словам чиновника, после исследования был подготовлен геологический отчет, в котором «обозначена бесперспективность проведения дальнейших работ из-за отсутствия динамики вещественного состава рудовмещающих пород и качества марганцевых руд», цитирует издание. Контракт с подрядчиком был расторгнут еще в конце августа.

Добавим, ранее мы писали, что жители Уфы в Башкирии протестуют против застройки археологического памятника и требуют открыть на его территории музей. Минувшим летом горожане трижды выходили на массовые акции протеста. Вопросом уже занялись в администрации президента.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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