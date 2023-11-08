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Долг россиян перед микрофинансовыми организациями вырос до рекордных 350 млрд рублей
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Долг россиян перед микрофинансовыми организациями вырос до рекордных 350 млрд рублей.
За год объем выданных микрокредитов увеличился на 18%, пишут «Известия» со ссылкой на данные объединения участников микрофинансового рынка СРО «МиР».
В целом число клиентов МФО превысило 20 млн. При этом ставки доходят до 292% годовых, пишет издание.
Эксперты отмечают тренд на выдачу краткосрочных и среднесрочных ссуд в онлайн. На этот сегмент приходится основная часть выдач (205,2 млрд рублей).
Участники рынка прогнозируют, что к концу года портфель микрозаймов достигнет 360 млрд рублей.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что общий объем кредитов населения и бизнеса в РФ впервые превысил 100 трлн рублей.
За год объем выданных микрокредитов увеличился на 18%, пишут «Известия» со ссылкой на данные объединения участников микрофинансового рынка СРО «МиР».
В целом число клиентов МФО превысило 20 млн. При этом ставки доходят до 292% годовых, пишет издание.
Эксперты отмечают тренд на выдачу краткосрочных и среднесрочных ссуд в онлайн. На этот сегмент приходится основная часть выдач (205,2 млрд рублей).
Участники рынка прогнозируют, что к концу года портфель микрозаймов достигнет 360 млрд рублей.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что общий объем кредитов населения и бизнеса в РФ впервые превысил 100 трлн рублей.
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