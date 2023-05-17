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Жители Воронежа перекрыли дорогу в знак протеста против перекрытия другой дороги
Россия и мир
Фото: скрин видео «Вести Воронеж»
Несколько десятков жителей Воронежа перекрыли дорогу в знак протеста против самовольно установленного шлагбаума, который перекрыл выезд из микрорайона.
Местные жители предположили, что это могли сделать владельцы газовой заправки, сообщают «Вести Воронеж». О перекрытии дороги общего пользования людям не сообщали, автомобилисты увидели самодельный шлагбаум с утра в пятницу. Теперь, чтобы проехать в город, им придётся делать большой крюк.
Недовольные жители микрорайона Нефтебаза в знак протеста перекрыли улицу Ильюшина с требованием к местной власти обратить внимание на ситуацию. На дороге образовалась пробка почти в три км. Водители фур, судя по опубликованным видео, пытались договориться с людьми, но безуспешно. Некоторые протестующие заявили, что «специально приехали с работы, чтобы выразить свое недовольство».
Позже на место приехали полицейские и сотрудники ОМОН. Люди отказались расходиться, затем один из полицейских заявил, что «дает слово решить проблему». В итоге движение по улице Ильюшина открыли, однако люди потребовали, чтобы сотрудники МВД «никуда не уезжали», пока проблема не будет решена.
В данный момент полиция и ОМОН дежурят на месте. Жители ждут, что приедут чиновники и откроют дорогу в микрорайон.
По данным местных СМИ, в мэрии уже отреагировали на ситуацию. «Территория находится в частной собственности. В интересах граждан и в целях разрешения проблемной ситуации на место едут представители управы района, к разбирательству в проблеме будут привлечены надзорные органы», — заявили чиновники (цитата по «Вести Воронеж»).
Местные жители предположили, что это могли сделать владельцы газовой заправки, сообщают «Вести Воронеж». О перекрытии дороги общего пользования людям не сообщали, автомобилисты увидели самодельный шлагбаум с утра в пятницу. Теперь, чтобы проехать в город, им придётся делать большой крюк.
Недовольные жители микрорайона Нефтебаза в знак протеста перекрыли улицу Ильюшина с требованием к местной власти обратить внимание на ситуацию. На дороге образовалась пробка почти в три км. Водители фур, судя по опубликованным видео, пытались договориться с людьми, но безуспешно. Некоторые протестующие заявили, что «специально приехали с работы, чтобы выразить свое недовольство».
Позже на место приехали полицейские и сотрудники ОМОН. Люди отказались расходиться, затем один из полицейских заявил, что «дает слово решить проблему». В итоге движение по улице Ильюшина открыли, однако люди потребовали, чтобы сотрудники МВД «никуда не уезжали», пока проблема не будет решена.
В данный момент полиция и ОМОН дежурят на месте. Жители ждут, что приедут чиновники и откроют дорогу в микрорайон.
По данным местных СМИ, в мэрии уже отреагировали на ситуацию. «Территория находится в частной собственности. В интересах граждан и в целях разрешения проблемной ситуации на место едут представители управы района, к разбирательству в проблеме будут привлечены надзорные органы», — заявили чиновники (цитата по «Вести Воронеж»).
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