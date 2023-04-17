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В Госдуме предложили исключить из школьной программы английский язык
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуме предложили исключить из школьной программы в РФ обязательное изучение английского языка.
По мнению депутата Султана Хамзаева («Единая Россия»), английский язык стал международным только благодаря тому, что «его вот так вот обязательно всовывали в программу».
«Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования», — цитируют депутата РИА Новости.
Он задается вопросом, «где в образовательной программе США или Великобритании обязательный русский язык». «Зачем? Когда есть такой большой мир, как Китай, Саудовская Аравия, Латинская Америка, Индия», — говорит депутат.
Кроме того, он выразил недовольство тем, что сегодня в школах «забыты» астрономия и черчение, а также «с трудом» находится место для начальной военной подготовки.
По мнению депутата Султана Хамзаева («Единая Россия»), английский язык стал международным только благодаря тому, что «его вот так вот обязательно всовывали в программу».
«Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования», — цитируют депутата РИА Новости.
Он задается вопросом, «где в образовательной программе США или Великобритании обязательный русский язык». «Зачем? Когда есть такой большой мир, как Китай, Саудовская Аравия, Латинская Америка, Индия», — говорит депутат.
Кроме того, он выразил недовольство тем, что сегодня в школах «забыты» астрономия и черчение, а также «с трудом» находится место для начальной военной подготовки.
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