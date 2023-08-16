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Саратовского депутата исключат из «Единой России» после слов о Путине и кофе
Фото: Вечерние Ведомости
В Саратовской области депутата исключат из «Единой России» из-за слов о Путине.
Речь о депутате города Маркса Юлии Трухмановой.
«В связи с возмутительными, абсурдными и откровенно глупыми высказываниями депутата Совета депутатов г. Маркса Юлии Трухмановой о руководстве нашей страны принято решение о ее исключении из партии и фракции. Также она будет исключена из числа кандидатов в депутаты представительного органа нового созыва от "Единой России"», — заявили накануне в саратовском реготделении.
Ранее в соцсетях была опубликована аудиозапись, на которой Трухманова разговаривает со своим оппонентом на предстоящих выборах политиком Дмитрием Липенским. Разговор касался приватизации в стране, залоговых аукционов, «МММ». В какой-то момент Трухманова сказала, что Путин в те годы «носил дипломат и наливал кофе», а также добавила пару оскорбительных выражений.
Запись вызвала бурное обсуждение в сети. После публикации Трухманова заявила, что «содержание аудиозаписи не соответствует смыслу разговора» и, вероятно, запись смонтирована. Об этом она написала на своей странице в ВК (орфография и пунктуация сохранены): «В связи с размещением в социальнях сетях и мессенджере Телеграм видеоролика, в котором звучит звукозапись моего разговора с оппонентом на предстоящих выборах депутатов в городской Совет Маркса - Дмитрием Липенским, состоявшегося в частном порядке, поясняю следующее. Содержание размещенной аудиозаписи не соответствует смыслу состоявшегося разговора. Я пыталась донести до собеседника, что политика действующего Президента, единственно правильная. В обсуждаемом моменте разговора, я также, пыталась донести мысль, что наш Президент не стоял у истоков времени мошеннических схем приватизации, таких например, структур, как «МММ». Вырванные из контекста фразы никаким образом не относились к президенту», — написала политик.
Она предположила, что звукозапись смонтирована и сказала, что намерена обратиться в суд.
Между тем, в партии заявили, что вопрос об исключении Трухмановой из «Единой России» будет рассмотрен на заседании местного политсовета «в самое ближайшее время».
Речь о депутате города Маркса Юлии Трухмановой.
«В связи с возмутительными, абсурдными и откровенно глупыми высказываниями депутата Совета депутатов г. Маркса Юлии Трухмановой о руководстве нашей страны принято решение о ее исключении из партии и фракции. Также она будет исключена из числа кандидатов в депутаты представительного органа нового созыва от "Единой России"», — заявили накануне в саратовском реготделении.
Ранее в соцсетях была опубликована аудиозапись, на которой Трухманова разговаривает со своим оппонентом на предстоящих выборах политиком Дмитрием Липенским. Разговор касался приватизации в стране, залоговых аукционов, «МММ». В какой-то момент Трухманова сказала, что Путин в те годы «носил дипломат и наливал кофе», а также добавила пару оскорбительных выражений.
Запись вызвала бурное обсуждение в сети. После публикации Трухманова заявила, что «содержание аудиозаписи не соответствует смыслу разговора» и, вероятно, запись смонтирована. Об этом она написала на своей странице в ВК (орфография и пунктуация сохранены): «В связи с размещением в социальнях сетях и мессенджере Телеграм видеоролика, в котором звучит звукозапись моего разговора с оппонентом на предстоящих выборах депутатов в городской Совет Маркса - Дмитрием Липенским, состоявшегося в частном порядке, поясняю следующее. Содержание размещенной аудиозаписи не соответствует смыслу состоявшегося разговора. Я пыталась донести до собеседника, что политика действующего Президента, единственно правильная. В обсуждаемом моменте разговора, я также, пыталась донести мысль, что наш Президент не стоял у истоков времени мошеннических схем приватизации, таких например, структур, как «МММ». Вырванные из контекста фразы никаким образом не относились к президенту», — написала политик.
Она предположила, что звукозапись смонтирована и сказала, что намерена обратиться в суд.
Между тем, в партии заявили, что вопрос об исключении Трухмановой из «Единой России» будет рассмотрен на заседании местного политсовета «в самое ближайшее время».
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