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Жители башкирского села на сходе отправили главу в отставку и выбрали нового, в деле разбирается СК
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Жители башкирского села провели народный сход, проголосовали за отставку сельского главы и сразу же выбрали нового. Действующая администрация назвала это «насильственным захватом власти» и обратилась в полицию, жители — в прокуратуру.
Народный сход в деревне Ишмурзино был заранее согласован с чиновниками. Жители вышли, чтобы высказаться против геолого-разведочных работ и золотодобычи на территории, пишет местное издание Mkset. Люди опасаются, что геологоразведка лишит их сенокосных полей, чистой воды и в целом повредит экологии.
Однако во время собрания возникли претензии к сельсовету и главе поселения, в итоге жители села «заявили о недоверии к местным властям и тут же выбрали нового главу — активистку Рашиду Файзуллину, а также старосту». Решение приняли почти единогласно.
Жители села говорят, что воспользовались своим конституционным правом: «В Конституции предусмотрено, что народ может отзывать и переизбирать главу — ну, вот народ этим правом и воспользовался». Сход задокументировали и запротоколировали.
При этом в сельсовете посчитали такую смену власти незаконной. «По-моему, это незаконно. В России я не видел никогда по телевизору, чтобы выбрали на улице депутата, главу или кого-то еще. Это ведь должны быть выборы: надо предварительно выдвигать кандидатуру, все должно быть по закону», — цитирует издание старосту села.
По данным издания, в ситуации разбирается прокуратура, полиция и СК. Причем, за помощью к правоохранителям обратились обе стороны — как действующие власти, так и жители села.
Народный сход в деревне Ишмурзино был заранее согласован с чиновниками. Жители вышли, чтобы высказаться против геолого-разведочных работ и золотодобычи на территории, пишет местное издание Mkset. Люди опасаются, что геологоразведка лишит их сенокосных полей, чистой воды и в целом повредит экологии.
Однако во время собрания возникли претензии к сельсовету и главе поселения, в итоге жители села «заявили о недоверии к местным властям и тут же выбрали нового главу — активистку Рашиду Файзуллину, а также старосту». Решение приняли почти единогласно.
Жители села говорят, что воспользовались своим конституционным правом: «В Конституции предусмотрено, что народ может отзывать и переизбирать главу — ну, вот народ этим правом и воспользовался». Сход задокументировали и запротоколировали.
При этом в сельсовете посчитали такую смену власти незаконной. «По-моему, это незаконно. В России я не видел никогда по телевизору, чтобы выбрали на улице депутата, главу или кого-то еще. Это ведь должны быть выборы: надо предварительно выдвигать кандидатуру, все должно быть по закону», — цитирует издание старосту села.
По данным издания, в ситуации разбирается прокуратура, полиция и СК. Причем, за помощью к правоохранителям обратились обе стороны — как действующие власти, так и жители села.
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