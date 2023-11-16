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В Пермском крае обнаружили фламинго
Фото: Пермское орнитологическое общество/Ирина Петрова
В Чайковском городском округе Пермского края обнаружили фламинго.
«Молодую птицу подобрали на дороге, куда она, обессилевшая, опустилась», — рассказали в Пермском орнитологическом обществе.
В местных СМИ уточнили, что птица залетела на территорию завода. Ее подобрали и отвезли в ветклинику. Сообщается, что птица в хорошем состоянии и скоро сможет вернуться на волю. Впрочем, некоторые специалисты говорят, что пока сложно утверждать.
В орнитологическом обществе добавили, что это не первый случай, когда фламинго залетают на территорию края. Так, в 1990 году птицу видели на Сылве возле Кунгура. Специалисты отмечают, что фламинго иногда залетают далеко к северу от гнездового ареала — до северной тайги и лесотундры, в том числе зимой.
В Чайковском сейчас -13 и снег.
«Молодую птицу подобрали на дороге, куда она, обессилевшая, опустилась», — рассказали в Пермском орнитологическом обществе.
В местных СМИ уточнили, что птица залетела на территорию завода. Ее подобрали и отвезли в ветклинику. Сообщается, что птица в хорошем состоянии и скоро сможет вернуться на волю. Впрочем, некоторые специалисты говорят, что пока сложно утверждать.
В орнитологическом обществе добавили, что это не первый случай, когда фламинго залетают на территорию края. Так, в 1990 году птицу видели на Сылве возле Кунгура. Специалисты отмечают, что фламинго иногда залетают далеко к северу от гнездового ареала — до северной тайги и лесотундры, в том числе зимой.
В Чайковском сейчас -13 и снег.
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