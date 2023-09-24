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В Уфе полицейский, обвиняемый в истязании жены и детей, получил 3 года и 8 месяцев колонии
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Суд в Уфе огласил приговор в отношении 34-летнего местного жителя, которого обвинили в истязании детей и жены.
Расследованием громкой истории, за которой следили местные журналисты, занимался первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. По данным следствия, 34-летний уфимец «длительное время» использовал «недопустимые методы», воспитывая своих двоих сыновей, и бил жену.
«Он систематически наносил детям и супруге побои, а также совершал в отношении них иные насильственные действия, причиняя им физические и психические страдания. В итоге женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы», — сообщили в СК.
По двум статьям УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних) мужчина получил три года и восемь месяцев в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.
В СК фамилию подсудимого не называют. Также информация о нем, судя по всему, скрыта на сайте районного суда (в карточке дела совпадают вменяемые статьи, информация о лицах и вынесенном приговоре скрыта).
Между тем, по информации местного издания UFA1.RU, речь идет об оперативнике уголовного розыска. Мужчина был отправлен в СИЗО прошлой осенью, однако вскоре его освободили из-под стражи. Его супруга, как пишет издание, ранее утверждала, что много раз обращалась в полицию, но там якобы ничего не хотели предпринимать «из-за связей мужа».
Расследованием громкой истории, за которой следили местные журналисты, занимался первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. По данным следствия, 34-летний уфимец «длительное время» использовал «недопустимые методы», воспитывая своих двоих сыновей, и бил жену.
«Он систематически наносил детям и супруге побои, а также совершал в отношении них иные насильственные действия, причиняя им физические и психические страдания. В итоге женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы», — сообщили в СК.
По двум статьям УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних) мужчина получил три года и восемь месяцев в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.
В СК фамилию подсудимого не называют. Также информация о нем, судя по всему, скрыта на сайте районного суда (в карточке дела совпадают вменяемые статьи, информация о лицах и вынесенном приговоре скрыта).
Между тем, по информации местного издания UFA1.RU, речь идет об оперативнике уголовного розыска. Мужчина был отправлен в СИЗО прошлой осенью, однако вскоре его освободили из-под стражи. Его супруга, как пишет издание, ранее утверждала, что много раз обращалась в полицию, но там якобы ничего не хотели предпринимать «из-за связей мужа».
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