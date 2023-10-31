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РАНХиГС начал подготовку специалистов, которые будут выявлять экстремизм в интернете
Фото: Вечерние Ведомости
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ будет готовить «медиаполицейских» — специалистов по борьбе с «проявлениями экстремизма и преступлениями против личности, а также блокировке пиратского контента».
В вузе запустили соответствующую программу бакалавриата «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности», пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу РАНХиГС.
Бакалавры смогут получить специализацию в расследовании правонарушений в отношении граждан (кибербуллинг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм), пишет издание.
«В задачи "медиабезопасников" входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии АУЕ (криминальной культуры), суицидов среди подростков, оскорблений чувств верующих. Это вопрос национальной безопасности», — сказала завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности ИПНБ РАНХиГС Лидия Малыгина.
Программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета, добавили в вузе.
В вузе запустили соответствующую программу бакалавриата «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности», пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу РАНХиГС.
Бакалавры смогут получить специализацию в расследовании правонарушений в отношении граждан (кибербуллинг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм), пишет издание.
«В задачи "медиабезопасников" входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии АУЕ (криминальной культуры), суицидов среди подростков, оскорблений чувств верующих. Это вопрос национальной безопасности», — сказала завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности ИПНБ РАНХиГС Лидия Малыгина.
Программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета, добавили в вузе.
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