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ВЦИОМ: Петр I и Сталин возглавили рейтинг личностей, с которыми хотели бы пообщаться россияне
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
ВЦИОМ спросил у россиян, с какими российскими историческими деятелями и известными людьми прошлого они хотели бы познакомиться и пообщаться.
На первом месте, судя по ответам, Петр I (17%).
На втором — Сталин (15%).
По 7% опрошенных хотели бы пообщаться с Пушкиным, Лениным и Екатериной II.
При этом 30% опрошенных затруднились с ответом (вопрос был открытым, можно было назвать до трех вариантов).
«Выбор россиян вряд ли случаен. На ум сразу приходит, что и Петр Великий, и И.В. Сталин — неординарные харизматичные личности, за время правления которых государство стало сильнее; Петр I не только "прорубил окно в Европу", но и провел глубокие социально-культурные изменения в российском обществе, при И.В. Сталине наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне, успешно строила социалистическую экономику и расширяла социалистический альянс в мире», — считают авторы исследования.
Также социологи спросили россиян о «переосмыслении и новой трактовке исторических событий».
Треть россиян отметили, что исторические события нужно переосмысливать, уходить от их однозначной трактовки (37%).
Каждый второй опрошенный (54%) уверен в том, что «оценка исторических событий должна быть единой и неизменной, следует зафиксировать, как все на самом деле происходило в истории, и больше ничего не обсуждать».
На первом месте, судя по ответам, Петр I (17%).
На втором — Сталин (15%).
По 7% опрошенных хотели бы пообщаться с Пушкиным, Лениным и Екатериной II.
При этом 30% опрошенных затруднились с ответом (вопрос был открытым, можно было назвать до трех вариантов).
«Выбор россиян вряд ли случаен. На ум сразу приходит, что и Петр Великий, и И.В. Сталин — неординарные харизматичные личности, за время правления которых государство стало сильнее; Петр I не только "прорубил окно в Европу", но и провел глубокие социально-культурные изменения в российском обществе, при И.В. Сталине наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне, успешно строила социалистическую экономику и расширяла социалистический альянс в мире», — считают авторы исследования.
Также социологи спросили россиян о «переосмыслении и новой трактовке исторических событий».
Треть россиян отметили, что исторические события нужно переосмысливать, уходить от их однозначной трактовки (37%).
Каждый второй опрошенный (54%) уверен в том, что «оценка исторических событий должна быть единой и неизменной, следует зафиксировать, как все на самом деле происходило в истории, и больше ничего не обсуждать».
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