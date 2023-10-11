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Спикер ГД назвал ошибкой законопроект, разрешающий осужденным за тяжкие преступления быть учителями
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Спикер ГД Володин раскритиковал законопроект, который разрешает осужденным за тяжкие преступления быть учителями, воспитателями и тренерами.
Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от «Единой России» — Петр Толстой, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк и Валентина Пивненко. Документ появился в базе в понедельник, через сутки один из авторов, Петр Толстой, снял свою фамилию с законопроекта.
Депутаты предложили осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью разрешить «заниматься педагогической, тренерской деятельностью с детьми и подростками». В качестве условия предлагается «безупречное поведение, активная общественная и благотворительная деятельность в течение более 10 лет после отбытия срока наказания». Исключение составят «граждане, имевшие судимость за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних», говорится в пояснительной записке.
Предполагается, что региональные комиссии по делам несовершеннолетних получат право рассматривать заявления от осужденных.
Спикер ГД Володин назвал этот законопроект «ошибкой». По его словам, авторы должны отозвать законопроект.
«Об ошибке, которую нельзя допустить. Обратил внимание, что активно обсуждается законопроект с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами. В приоритетном порядке обсудили его вчера перед началом пленарного заседания с членами Совета Государственной Думы. По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей — они готовы доверить своего ребёнка только людям с безупречной репутацией», — заявил Володин в среду.
Также он обратил внимание на то, что инициатива не согласуется с некоторыми статьями Трудового кодекса, в которых говорится о праве на занятие педагогической деятельностью.
«Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить её до заседания Государственной Думы. Иначе её придётся отклонить», — заключил Володин.
Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от «Единой России» — Петр Толстой, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк и Валентина Пивненко. Документ появился в базе в понедельник, через сутки один из авторов, Петр Толстой, снял свою фамилию с законопроекта.
Депутаты предложили осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью разрешить «заниматься педагогической, тренерской деятельностью с детьми и подростками». В качестве условия предлагается «безупречное поведение, активная общественная и благотворительная деятельность в течение более 10 лет после отбытия срока наказания». Исключение составят «граждане, имевшие судимость за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних», говорится в пояснительной записке.
Предполагается, что региональные комиссии по делам несовершеннолетних получат право рассматривать заявления от осужденных.
Спикер ГД Володин назвал этот законопроект «ошибкой». По его словам, авторы должны отозвать законопроект.
«Об ошибке, которую нельзя допустить. Обратил внимание, что активно обсуждается законопроект с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами. В приоритетном порядке обсудили его вчера перед началом пленарного заседания с членами Совета Государственной Думы. По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей — они готовы доверить своего ребёнка только людям с безупречной репутацией», — заявил Володин в среду.
Также он обратил внимание на то, что инициатива не согласуется с некоторыми статьями Трудового кодекса, в которых говорится о праве на занятие педагогической деятельностью.
«Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить её до заседания Государственной Думы. Иначе её придётся отклонить», — заключил Володин.
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