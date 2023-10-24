Возрастное ограничение 18+
В Госдуме хотят защитить права пользователей «оккультно-магических услуг»
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуме хотят защитить права пользователей «оккультно-магических услуг».
Об этом сообщает телеграм-канал Дума ТВ.
«В ГД обсудили проблему отсутствия правового регулирования оккультно-магических услуг. Как сообщил первый зампред Комитета по охране здоровья Федот Тумусов, каждый месяц этот рынок "растет огромными темпами"», — говорится в сообщении.
По словам депутата, эксперты оценивают объемы это рынка «примерно в 200 млрд рублей». «Около 35-50 млрд из них — просто теневые», — говорит депутат.
При этом, по его словам, есть классификатор услуг «разных экстрасенсов и гадалок», а регулирования их деятельности нет.
«Он подчеркнул, что законодательное регулирование защитит людей от мошенников, которые дискредитируют обладателей настоящих целительных способностей», — говорится в сообщении.
Участники обсуждения намерены доработать свои рекомендации и направить в правительство.
Об этом сообщает телеграм-канал Дума ТВ.
«В ГД обсудили проблему отсутствия правового регулирования оккультно-магических услуг. Как сообщил первый зампред Комитета по охране здоровья Федот Тумусов, каждый месяц этот рынок "растет огромными темпами"», — говорится в сообщении.
По словам депутата, эксперты оценивают объемы это рынка «примерно в 200 млрд рублей». «Около 35-50 млрд из них — просто теневые», — говорит депутат.
При этом, по его словам, есть классификатор услуг «разных экстрасенсов и гадалок», а регулирования их деятельности нет.
«Он подчеркнул, что законодательное регулирование защитит людей от мошенников, которые дискредитируют обладателей настоящих целительных способностей», — говорится в сообщении.
Участники обсуждения намерены доработать свои рекомендации и направить в правительство.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Между столицей Урала и Грузией возобновится прямое авиасообщение
24 октября 2023
24 октября 2023
В Ревде эвакуировали школу №29
25 октября 2023
25 октября 2023